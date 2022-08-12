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На каких улицах Алматы пройдут гидравлические испытания тепловых сетей

На каких улицах Алматы пройдут гидравлические испытания тепловых сетей Фото: Zakon.kz
С 04:00 до 07:00 с 31 августа по 9 сентября на территории восьми районов Алматы будут проходить гидравлические испытания тепловых сетей, сообщает Zakon.kz.

Жителям города рекомендовано воздержаться от парковки автотранспорта в местах проведения испытания теплосетей.

Несмотря на меры обеспечения безопасности, не исключены нештатные ситуации: выход на поверхность воды, частичное разрушение дорожного покрытия.

В таких случаях не предпринимайте никаких самостоятельных действий, немедленно покиньте место происшествия и сообщите о нем в ТОО «Алматинские тепловые сети» по телефонам: 378-06-48 (добавочный 1014), 378-06-62 (добавочный 1013) или 109.

График проведения испытаний теплосетей (по улицам):

31 августа

Алмалинский и Бостандыкский районы: Карасай батыра – Шагабутдинова –Кожамкулова – Тимирязева – Розыбакиева.

31 августа и 1 сентября

Ауэзовский, Алмалинский и Алатауский районы: Толе би – Райымбека – Яссауи – Емцова.

с 31 августа по 9 сентября

Медеуский, Алмалинский и Бостандыкский районы: Гоголя – Курганская – Сатпаева – Чайковского;

Алмалинский и Жетысуский районы: Сейфуллина – Тобаякова – Абылай хана – Богенбай батыра – Муратбаева – речка Есентай – Макатаева;

Алмалинский, Жетысуский и Медеуский районы: Сейфуллина – Рыскулова –Жангильдина – Иссыкская – Райымбека – Куратова – Коперника – Гоголя;

Алмалинский и Бостандыкский районы: Казыбек би – Панфилова – Сатпаева – Байтурсынова; Панфилова – Абая – Сейфуллина – Тимирязева – речка Есентай – Гоголя;

Бостандыкский район: Аскарова – микрорайон Мирас – санаторий «Алматы» – Саина – Аль-Фараби – микрорайон Казахфильм – Рыскулбекова – Каблукова – Басенова – Утепова – Розыбакиева – Жарокова – микрорайон Алмагуль – Ходжанова – КазНУ – Тимирязева – М. Ганди – Назарбаева;

Медеуский район: Тайманова – Чайкиной – Достык – Мендыкулова – Аль-Фараби – Жолдасбекова – Достык – Байжанова – санаторий МВД;

Бостандыкский район: Лисянского – Розыбакиева – Жарокова – Экспериментальная база – Ходжанова – Аль-Фараби – микрорайон Алмагуль; микрорайон Орбита – Саина – Рыскулбекова – Розыбакиева – речка Большая Алматинка – Утепова – Жарокова – Басенова.

1 сентября

Алатауский район: поселок Аққайнар – Мамбетова – южная сторона БАКа;

Алмалинский и Бостандыкский районы: Карасай батыра – Тлендиева – Варламова – Жандосова – Айманова.

1 и 2 сентября

Ауэзовский район: Абая – Рыскулова – Яссауи – Гайдара – речка Большая Алматинка.

2 сентября

Алатауский район: Монке би – Б. Момышулы – Ф. Онгасыровой – микрорайон Зерделі.

5 сентября

Алатауский район: Монке би – Б. Момышулы – Райымбека – Ф. Онгасыровой;

Алмалинский и Бостандыкский районы: Карасай батыра – Байзакова – Тимирязева – Утепова – Розыбакиева.

6 сентября

Наурызбайский район: Проектируемая – Айтбаева – Райымбека – Алтын- Алаш.

6 и 7 сентября

Ауэзовский, Алмалинский и Бостандыкский районы: Толе би – Сатпаева – Ашимова – Гайдара.

7 сентября

Наурызбайский район: Жуалы – Сабденова – Алтын орда – Райымбека.

Алмалинский и Жетысуский районы: Макатаева – Бокейханова – Рыскулова – Сейфуллина;

Ауэзовский район: Улугбека – Куанышбаева – речка Большая Алматинка – Рыскулбекова – Саина.

7 и 8 сентября

Ауэзовский район: Улугбека – Жандосова – Алтынсарина – Яссауи.

8 сентября

Алатауский район: Райымбека – Отрарская – Рыскулова – Н.-Данченко;

Алмалинский район: Ш. Чокина – Карасай батыра – речка Большая Алматинка – Емцова – Райымбека.

9 сентября

Алмалинский район: Карасай батыра – Розыбакиева – Райымбека – Шарипова; Карасай батыра – Гайдара – Райымбека – Масанчи;

Алмалинский и Жетысуский районы: Райымбека – Бродского – Рыскулова – Сейфуллина и по улице Ботаническая.

Всем потребителям, проживающим в контурах указанных территорий, горячее водоснабжение будет полностью сохранено. ТОО «Алматинские тепловые сети»

Как сообщили в компании, гидравлические испытания проводятся для проверки состояния оборудования теплосетей и выявления проблемных участков трубопроводов в рамках подготовки городского теплокомплекса к предстоящему отопительному сезону.

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