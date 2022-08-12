В Казахстане хотят поменять политику развития рынка труда

Министерство труда и социальной защиты населения разработало Комплексный план развития рынка труда до 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Цель проекта – переход от «содействия занятости отдельных уязвимых категорий граждан» к «созданию равных стартовых условий для продуктивной занятости всех категорий трудоспособных граждан».

Как заявили в Минтруда, в стране отмечается рост нестандартных форм занятости, «экономики свободного заработка». Так, за 10 лет количество цифровых трудовых платформ в мире выросло в 5 раз. Платформенная занятость становится основным способом заработка и профессионального развития для все большего количества людей.

Согласно данным Бюро национальной статистики, собранной от предприятий, численность лиц, выполняющих работы по договорам гражданско-правового характера, увеличивается с каждым годом. По сравнению с 2017 годом рост таких работников составил 40% в 2021 году, увеличившись до 176,9 тыс. чел. На основе анализа баз данных социально-трудовой сферы в Казахстане сегодня официально работает около 300 тыс. фрилансеров, отмечают в Минтруда.

Так, новая политика предполагает переход от «содействия занятости отдельных уязвимых категорий граждан» к «созданию равных стартовых условий для продуктивной занятости всех категорий трудоспособных граждан».

Реализация новой политики будет обеспечена реализацией задач и инициатив по следующим направлениям:

создание рабочих мест и обеспечение занятости населения;

обеспечение совершенствования навыков, связи образования и рынка труда;

либерализация рынка труда;

повышение мобильности трудовых ресурсов;

цифровизация услуг в сфере занятости населения;

развитие инфраструктуры рынка труда.

За все время реализации комплексного плана развития рынка труда планируется создать более 2 млн рабочих мест.

В том числе речь идет о создании рабочих мест для возрастных казахстанцев.

Как отмечают в Минтруда, в стране достаточно высокая доля женщин старше 55 лет, не имеющих дохода.

Сегодня численность женщин в возрасте от 55 до 60 лет составляет 634,5 тыс. человек, из которых порядка 24% – это лица без дохода. При этом наибольшее их количество приходится на три региона (Алматинская и Туркестанская области, Алматы). Необходимо отметить, что данный показатель не только свидетельствует о бедности среди указанной категории женщин, но и имеет негативные последствия, которые отразятся на размерах их будущих пенсий. Минтруда

Для этой категории казахстанцев планируется создать условия для повышения занятости путем реализации проекта «Серебряный возраст» (для трудоустройства женщин старше 50 лет, мужчин – старше 55 лет).

Кроме того, комплексный план предусматривает:

устранение барьеров, сдерживающих развитие малого и среднего предпринимательства;

создание региональных карт занятости, предусматривающих показатели создания рабочих мест в рамках национальных проектов или государственных программ;

формирование производственных сбытовых цепочек на селе – стыковка потенциальных производителей продукции и покупателей;

мониторинг за размещением вакансии и трудоустройством граждан на создаваемые рабочие места в рамках национальных проектов и госпрограмм на Электронной бирже труда или через центры занятости населения;

трудоустройство на рабочие места, создаваемые субъектами частного предпринимательства (не менее 100 новых рабочих мест на каждые 10 тыс. населения);

повышение доли трудоустройства после организации субсидируемых рабочих мест, в том числе на постоянные рабочие места;

предоставление грантов молодым предпринимателям на реализацию новых бизнес-идей;

обучение основам предпринимательства в рамках проекта «Бастау Бизнес» через платформу профессионального обучения Skills Enbek государственного информационного портала «Электронная биржа труда»;

разработка механизма регулирования (включая вопросы социального и медицинского страхования, пенсионного обеспечения, налогообложения) новых форм занятости, в том числе осуществляемых на основе интернет-платформ;

внедрение мобильных (передвижных) карьерных центров для обеспечения большего охвата населения в отдаленных сельских населенных пунктах и оказания услуг в сфере занятости в проактивном формате и ряд других мер.

Также предлагается создать условия для повышения занятости среди молодежи путем реализации проектов:

«Первое рабочее место» для NEET молодежи с увеличением продолжительности и размера субсидии;

«Молодежная практика для выпускников» с увеличением продолжительности и размера субсидии;

«Контракт поколений».

Предусматривается создание карьерных центров при вузах для содействия трудоустройству выпускников.

Проект документа размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 25 августа.