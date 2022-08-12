Голый мужчина привлек внимание семейчан

Фото: Zakon.kz

В соцсетях распространяется видео с обнаженным мужчиной. 12 августа он разгуливал в районе поселка Нахаловка. Полиция Семея незамедлительно приняла меры по поиску и задержанию гражданина, передает Zakon.kz.

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