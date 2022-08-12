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Голый мужчина привлек внимание семейчан

голый, мужчина, очевидцы Фото: Zakon.kz
В соцсетях распространяется видео с обнаженным мужчиной. 12 августа он разгуливал в районе поселка Нахаловка. Полиция Семея незамедлительно приняла меры по поиску и задержанию гражданина, передает Zakon.kz.

В настоящее время 31-летний житель города задержан.

По причине психического заболевания мужчина не является дееспособным. Благодарим граждан за активную гражданскую позицию по обеспечению общественного порядка. Благодаря своевременно полученной информации не допущено каких-либо противоправных действий как со стороны гражданина, так и в отношении него. Управление полиции города Семея 

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