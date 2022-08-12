Психолог рассказал, как вернуться в рабочий режим после отпуска

Психолог, психотерапевт Дмитрий Шамша порекомендовал не хвататься за все сразу, пытаясь наверстать упущенное за время отдыха, а погружаться в рабочий процесс плавно, передает Zakon.kz.

По словам специалиста, если отдых был полноценен и человек успел восстановиться, вернуться к трудовой деятельности будет достаточно легко. Сложнее, если отпуск прошел в нервной обстановке, или человек в принципе давно не позволял себе перерыв. В любом случае, в попытке наверстать упущенное не стоит «догонять» коллег, жертвуя здоровьем.

Используйте выходные по назначению, тогда сможете восполнять запасы энергии и двигаться дальше. Иначе выгорание неизбежно. Что касается возвращения в рабочий процесс, я бы рекомендовал погружаться в него постепенно, а не прыгать с головой. Дмитрий Шамша

Если осознание необходимости скорого возвращения в строй вгоняет в тоску, вероятно, баланс труда и отдыха уже был нарушен. Впрочем, причина пессимизма может крыться и в том, что вам эта деятельность банально неинтересна.

Допустим, вы по-настоящему отдохнули, но лишь одно воспоминание о работе вызывает депрессивное состояние. Подумайте, тем ли вы занимаетесь. Может, пора сменить направление деятельности.

Психолог посоветовал первый рабочий день после отпуска посвятить вхождению в курс дела: что произошло и изменилось за время вашего отсутствия. Такое прощупывание почвы особенно важно для людей, занимающих топовые позиции и обязанных видеть картину целиком.