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FIFA перенесла старт чемпионата мира в Катаре

FIFA перенесла старт чемпионата мира в Катаре Фото: fifa
Международная федерация футбола (FIFA) одобрила перенос старта чемпионата мира-2022, который должен пройти в ноябре - декабре в Катаре, передает Zakon.kz.

Матч открытия чемпионата мира по футболу - 2022 перенесен с 21 на 20 ноября сообщает пресс-служба FIFA.

Решение о переносе связано с тем, что команда-хозяйка турнира по сложившейся традиции должна открывать чемпионат, однако в актуальном расписании перед игрой Катара и Эквадора стояли матчи Нидерланды - Сенегал и Англия - Иран.

Команда Катара сыграет со сборной Эквадора на день раньше - в воскресенье, 20 ноября, в 19:00 по местному времени. Встреча Сенегала и Нидерландов перенесена с 13:00 на 19:00 понедельника, 21 ноября.

Это решение последовало после оценки конкуренции и последствий, а также за тщательными консультациями и соглашением с ключевыми заинтересованными сторонами и принимающей страной. Владельцы билетов будут должным образом уведомлены по электронной почте о том, что соответствующие матчи были перенесены, а их билеты остаются в силе независимо от новой даты/времени, - говорится в сообщении федерации.

Напомним, чемпионат мира пройдет с 20 ноября по 18 декабря 2022 года в пяти городах на восьми стадионах в Катаре.

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