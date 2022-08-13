В Таразе открыли памятник Динмухамеду Кунаеву

В областном центре Жамбылской области субботним утром открыли памятник государственному деятелю Динмухамеду Кунаеву, передает Zakon.kz.

В торжественной церемонии приняли участие вице-президент Международного фонда Кунаева Болат Кажыакбара, Эльдар и Диар Кунаевы, Асанали Ашимов и почетные граждане города.

Фото: Болат Қажыақбар

Динмухамед Кунаев был первым секретарем ЦК Компартии Казахстана (в 1960-1962 и 1964-1986 годы), членом политбюро ЦК КПСС (в 1971-1987 годы), трижды получил звание Героя социалистического труда (в 1972, 1976 и 1982 годы).