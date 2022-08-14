Какие меры для удержания цен на школьную форму ввели в Казахстане
Он отметил, что на ценообразование влияет стоимость мировой логистики, сырья и услуг, но премьер поручил принять ряд срочных мер:
Во-первых, для удержания цен на школьную форму Мининдустрии совместно с НПП «Атамекен» и акиматами проведут переговоры с представителями Ассоциации легкой промышленности, крупных швейных цехов и ателье.
Во-вторых, Минторговли совместно с НПП «Атамекен» и акиматами отработают вопросы удержания цен на канцтовары, ранцы, обувь и другие школьные принадлежности с крупными торговыми центрами и рынками.
В-третьих, акиматами совместно с НПП «Атамекен» будут организованы школьные ярмарки по сниженным ценам в областных и районных центрах, городах Нур-Султан, Алматы, Шымкент, а также выезд школьных автолавок в отдаленные села.
В-четвертых, акиматы закрепят за малообеспеченными семьями госорганы и бизнес-структуры для оказания адресной помощи.
В-пятых, на сегодняшний день не все регионы выделили средства в фонд «Всеобуча» для поддержки нуждающихся семей. Поэтому акимам поручено обеспечить финансирование данного проекта в необходимом объеме.
Дорогие друзья, дети – наша главная ценность, поэтому наша обязанность обеспечить им максимально комфортные условия на всех этапах учебного цикла, окружить вниманием и заботой. В этой связи госорганам и акиматам предстоит как следует поработать по тем направлениям, которые я обозначил. Этот вопрос будет находиться на контроле правительства.Алихан Смаилов