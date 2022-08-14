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Какие меры для удержания цен на школьную форму ввели в Казахстане

строительный объект Фото: Facebook/Алихан Смаилов
Премьер-министр РК Алихан Смаилов высказался через соцсети о механизмах, которые позволят «финансово смягчить предшкольный закуп для казахстанцев», передает Zakon.kz.

Он отметил, что на ценообразование влияет стоимость мировой логистики, сырья и услуг, но премьер поручил принять ряд срочных мер:

  • Во-первых, для удержания цен на школьную форму Мининдустрии совместно с НПП «Атамекен» и акиматами проведут переговоры с представителями Ассоциации легкой промышленности, крупных швейных цехов и ателье.

  • Во-вторых, Минторговли совместно с НПП «Атамекен» и акиматами отработают вопросы удержания цен на канцтовары, ранцы, обувь и другие школьные принадлежности с крупными торговыми центрами и рынками.

  • В-третьих, акиматами совместно с НПП «Атамекен» будут организованы школьные ярмарки по сниженным ценам в областных и районных центрах, городах Нур-Султан, Алматы, Шымкент, а также выезд школьных автолавок в отдаленные села.

  • В-четвертых, акиматы закрепят за малообеспеченными семьями госорганы и бизнес-структуры для оказания адресной помощи.

  • В-пятых, на сегодняшний день не все регионы выделили средства в фонд «Всеобуча» для поддержки нуждающихся семей. Поэтому акимам поручено обеспечить финансирование данного проекта в необходимом объеме.

Дорогие друзья, дети – наша главная ценность, поэтому наша обязанность обеспечить им максимально комфортные условия на всех этапах учебного цикла, окружить вниманием и заботой. В этой связи госорганам и акиматам предстоит как следует поработать по тем направлениям, которые я обозначил. Этот вопрос будет находиться на контроле правительства.Алихан Смаилов

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