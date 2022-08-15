Серию уколов шприцами в общественных местах вновь расследуют в Испании

В городе Сан-Себастьян зафиксировано четыре возможных случая уколов шприцами в первый день праздничной недели, которая началась 13 августа, передает Zakon.kz.

Как пишет Europa Press, ночью, людей в общественных местах укололи иглой для инъекций, после чего один из пострадавших выдвинул обвинение.

Ранее министр внутренних дел страны Фернандо Гранде-Марласка сообщил, что полиция рассматривает 60 подобных жалоб.

Отмечается, что жертвами злоумышленников со шприцами стали несколько девушек во время фестиваля Сан-Фермин в Памплоне. Каталонская полиция расследует целую серию уколов в ночных клубах. Пострадали от шприцов и посетители музыкального фестиваля в городе Сантандер и дискотек на Балеарских островах.

В Валенсии после уколов были госпитализированы три девушки.