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Серию уколов шприцами в общественных местах вновь расследуют в Испании

укол Фото: pixabay
В городе Сан-Себастьян зафиксировано четыре возможных случая уколов шприцами в первый день праздничной недели, которая началась 13 августа, передает Zakon.kz.

Как пишет Europa Press, ночью, людей в общественных местах укололи иглой для инъекций, после чего один из пострадавших выдвинул обвинение.

Ранее министр внутренних дел страны Фернандо Гранде-Марласка сообщил, что полиция рассматривает 60 подобных жалоб.

Отмечается, что жертвами злоумышленников со шприцами стали несколько девушек во время фестиваля Сан-Фермин в Памплоне. Каталонская полиция расследует целую серию уколов в ночных клубах. Пострадали от шприцов и посетители музыкального фестиваля в городе Сантандер и дискотек на Балеарских островах.

В Валенсии после уколов были госпитализированы три девушки.

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Елена Беляева
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