Серию уколов шприцами в общественных местах вновь расследуют в Испании
Фото: pixabay
В городе Сан-Себастьян зафиксировано четыре возможных случая уколов шприцами в первый день праздничной недели, которая началась 13 августа, передает Zakon.kz.
Как пишет Europa Press, ночью, людей в общественных местах укололи иглой для инъекций, после чего один из пострадавших выдвинул обвинение.
Ранее министр внутренних дел страны Фернандо Гранде-Марласка сообщил, что полиция рассматривает 60 подобных жалоб.
Отмечается, что жертвами злоумышленников со шприцами стали несколько девушек во время фестиваля Сан-Фермин в Памплоне. Каталонская полиция расследует целую серию уколов в ночных клубах. Пострадали от шприцов и посетители музыкального фестиваля в городе Сантандер и дискотек на Балеарских островах.
В Валенсии после уколов были госпитализированы три девушки.
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