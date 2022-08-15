Три подпольных цеха по производству алкоголя выявили в Шымкенте и Туркестанской области
Фото: pixabay
Департаментом Агентства РК по финансовому мониторингу (АФМ) по Туркестанской области пресечена деятельность трех подпольных цехов по производству алкогольной продукции с использованием поддельных учетно-контрольных марок, передает Zakon.kz.
В ходе проведенных оперативно-следственных мероприятий установлено, что группа граждан в складских помещениях, расположенных на территории Туркестанской области и Шымкенте, организовала подпольные цеха по производству суррогатной алкогольной продукции с последующей реализацией через торговые точки на территорий Туркестанской области.Пресс-служба АФМ РК
В ходе обыска цехов установлены и изъяты:
5,5 тыс. штук учетно-контрольных марок;
более 5 тонн спиртосодержащей жидкости;
6,5 тыс. бутылок водки;
этикетки в количестве более 24 тыс. штук.
В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование. Иная информация в соответствии со ст. 201 УПК РК разглашению не подлежит.Пресс-служба АФМ РК
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