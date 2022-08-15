Три подпольных цеха по производству алкоголя выявили в Шымкенте и Туркестанской области

Фото: pixabay

Департаментом Агентства РК по финансовому мониторингу (АФМ) по Туркестанской области пресечена деятельность трех подпольных цехов по производству алкогольной продукции с использованием поддельных учетно-контрольных марок, передает Zakon.kz.

Следите за новостями zakon.kz в: