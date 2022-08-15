В соцсетях рассылают фейк об отмене классов с русским языком обучения

В некоторых СМИ и социальных сетях распространяется информация о том, что за шесть-семь лет в казахстанских школах отменят классы с русским языком обучения. Эта информация оказалась неправдой, передает Zakon.kz.

Материал «У русских школ в Казахстане нет будущего?» вышел в эфир одного из казахстанских каналов еще два года назад. За основу была взята публикация в СМИ с высказыванием мнения директора столичной гимназии №90 Аятжана Ахметжанулы, сообщает stopfake.kz.

В сюжете обсуждали тенденции в сфере среднего образования. Речь также шла о снижении числа учеников в русскоязычных школах.

Директор гимназии высказал свое мнение о том, что оставшиеся ученики в будущем рискуют стать неконкурентоспособными, и призвал родителей отдавать детей в казахские школы, чтобы они активно изучали государственный язык.

В сюжете было представлено мнение другого эксперта Натальи Дрейт, вице-президента Казахской лиги экспертов образования. Она говорила о том, что и русские, и казахские школы переполнены, а проблема заключается в нехватке учителей, и эту ситуацию должен изменить закон о статусе педагогов. Этот материал сейчас активно публикуется в пабликах, но его преподносят в другом ключе, намеренно искажая суть, — пояснили представители канала.

Распространяемую информацию об отмене классов с русским языком обучения также опровергли в Министерстве просвещения Казахстана.

Данная информация не соответствует действительности. Как в классах с казахским языком обучения, так и в классах с русским языком обучения русский язык продолжает изучаться в прежнем режиме, иных планов нет, — сообщила первый вице-министр просвещения Республики Казахстан Шолпан Каринова.