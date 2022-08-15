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Курс доллара продолжает снижаться на торгах

курс иностранных валют на торгах Фото: Zakon.kz
Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 476,18 тенге, снизившись еще на 0,09 тенге, передает Zakon.kz.

Объем торгов достиг 149,808 млн.

Средневзвешенный курс российского рубля понизился до 7,79 тенге (0,04). Объем торгов равен 8,25 млн.

Средневзвешенный курс китайского юаня снизился на 0,21, до 70,62 тенге.

Торгов по евро не проводилось. Нацбанк установил курс евро в 490,15 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 476-480 тенге, евро – по 486-492 тенге, российские рубли – по 7,2-7,6 тенге.

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Оксана Житникова
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