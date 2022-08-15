Водители жалуются на дефицит дизельного топлива на заправках в Алматы

Люди утверждают, что найти его практически невозможно. А если солярка есть, то продают ее лимитировано – не больше 20 литров, передает Zakon.kz.

Я где-то 10 заправок объехал, не нашел дизеля. Ищем, туда-сюда. Якобы дизеля нет, только по талонам. Ну, где-то 20 литров максимум. Больше не дают, – рассказал КТК Арлан Орынбасар.

Со слов водителей, перебои с соляркой в Алматы начались еще на прошлой неделе. Тогда продавали в одни руки не больше 40 литров. Сейчас объем уменьшили почти в два раза.

Сотрудники автозаправочных станций уверяют: топлива нет на нефтебазах, поэтому продают остатки. В первую очередь обслуживают клиентов по талонам, а уже потом всех остальных.

В городском акимате заверили, что делают все возможное, чтобы обеспечить город необходимым объемом дизтоплива. Идет постоянный мониторинг запасов на нефтебазах и АЗС. Налажена бесперебойная поставка солярки с трех казахстанских НПЗ.