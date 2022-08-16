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Дефицит дизтоплива на заправках Алматы объяснили в акимате

дефицит дизеля в Алматы Фото: pixabay
Алматинские водители жалуются на дефицит дизельного топлива на заправках. Говорят, найти его практически невозможно. А если солярка есть, то продают ее лимитировано – не больше 20 литров, сообщает Zakon.kz.

Со слов водителей, перебои с соляркой в Алматы начались еще на прошлой неделе. Тогда продавали в одни руки не больше 40 литров. Сейчас объем уменьшили почти в два раза, сообщает КТК.

Сотрудники автозаправочных станций уверяют: топлива нет на нефтебазах, поэтому продают остатки. В первую очередь обслуживают клиентов по талонам, а уже потом всех остальных.

В городском акимате заверили, что делают все возможное, чтобы обеспечить город необходимым объемом дизтоплива. Идет постоянный мониторинг запасов на нефтебазах и АЗС. Налажена бесперебойная поставка солярки с трех казахстанских НПЗ.

В управлении предпринимательства и инвестиций отметили, что рост объема потребления в городе связан с возросшим спросом на дизельное топливо со стороны владельцев большегрузного транзитного транспорта из других регионов.

В настоящее время акимат Алматы совместно с Министерством энергетики РК оказывает содействие крупным сетям АЗС в обеспечении бесперебойных поставок дизельного топлива от трех казахстанских НПЗ.

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