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Наследование пенсионных накоплений: что нужно знать

Наследование пенсионных накоплений: что нужно знать Фото: Zakon.kz
В случае смерти лица, имеющего пенсионные накопления за счет обязательных, обязательных профессиональных и добровольных пенсионных взносов, они наследуются в порядке, установленном законодательством РК, сообщает Zakon.kz.

Наследование пенсионных накоплений осуществляется по завещанию или по закону.

Когда завещание отсутствует либо определяет судьбу не всего наследства, а также в иных случаях, установленных гражданским законодательством, имеет место наследование по закону. Пресс-служба ЕНПФ

Согласно разделу 6 (Наследственное право) Гражданского кодекса РК для приобретения наследства наследник должен его принять путем подачи по месту открытия наследства нотариусу или уполномоченному в соответствии с законом на выдачу свидетельства о праве на наследство должностному лицу заявления о принятии наследства либо заявления о выдаче свидетельства о праве на наследство.

Наследство может быть принято в течение шести месяцев со дня открытия наследства, т.е. в течение шести месяцев со дня смерти наследодателя.

Для упрощения процедуры, а также оптимизации взаимодействия между ЕНПФ и нотариусами по данным вопросам между Министерством юстиции РК, Республиканской нотариальной палатой, АО «НИТ» и ЕНПФ заключен договор о взаимодействии государственной информационной системы «Единая нотариальная информационная система «Е-нотариат» и информационной системы ЕНПФ.

В рамках договора нотариусы посредством реализованного сервиса могут направлять в режиме онлайн запросы в ЕНПФ для получения сведений об остатках и о движениях денег на индивидуальных пенсионных счетах умерших лиц, без направления письменных запросов.

После получения у нотариуса свидетельства о праве на наследство в виде пенсионных накоплений, имеющихся на ИПС умершего лица, наследнику или его доверенному лицу необходимо обратиться с пакетом документов в ЕНПФ. Полный перечень документов представлен здесь.

Если перечень документов наследником предоставлен в полном объеме, ЕНПФ осуществляет выплату в течение 10 рабочих дней со дня приема либо поступления в ЕНПФ документов. Пресс-служба ЕНПФ

Выплата наследуемых пенсионных накоплений осуществляется исключительно:

  • на основании поданных в ЕНПФ документов;

  • ЕНПФ, а не другими физическими или юридическими лицами;

  • на банковский счет самого наследника, в том числе в случае, если получателем пенсионных выплат является несовершеннолетнее или недееспособное/ограниченно дееспособное совершеннолетнее лицо.

Выплата пенсионных накоплений на банковский счет другого лица, даже законного представителя (опекуна/попечителя) или поверенного не допускается.

Наследник либо его доверенное лицо, в том числе на основании свидетельства о праве на наследство, вправе получить в ЕНПФ информацию о состоянии пенсионных накоплений умершего лица в виде выписки с ИПС с QR-кодом, который содержит веб-ссылку на электронный вариант выписки с ИПС, удостоверенный электронной цифровой подписью уполномоченного лица ЕНПФ.

При этом веб-ссылка для проверки подлинности представленной выписки с ИПС доступна в течение одного месяца со дня выдачи выписки с ИПС.

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