Нельзя работать дома: приметы на 16 августа

16 августа в народе отмечают сразу несколько праздников, соответственно, и примет на этот день существует немало. Zakon.kz рассказывает, что можно и нельзя 16 августа – на праздник Антона Вихревея, в день Антония Римлянина и Исаакия Далматского.

16 августа наши прадеды традиционно встречали вихри, с помощью которых предугадывали будущую погоду. В это время зачастую были сильные ветра, предвещающие осеннее ненастье. Ветер был главным «героем» этого дня: по нему судили о предстоящей зиме, а также доверяли свои беды и надежды, читая на ветер заговоры. Вплоть до XVIII столетия существовала интересная традиция – с приходом этого дня люди выходили на перекресток и ожидали появления вихря. В одной руке держали нож, в другой – отрубленную голову петуха. Вооружившись подобным образом, старались «зарезать» ветер и обеспечить этим теплую осень.

Кроме того, к середине августа чаще всего дозревали поздние сорта малины. Это обеспечило празднику второе название – Исаакий-Малинник, или день памяти Исаакия Далматского. Считалось, что собранная 16 августа малина исключительно сладкая. С глубокой древности малина ассоциировалась с чем-то очень приятным и желанным, ведь не зря говорят: «жизнь как малина». Ее использовали не только для приготовления различных блюд, но и для лечения простудных заболеваний. Еще в этот день собирали черемуху, которая тоже известна своими полезными свойствами. Добавив эти ягоды в свой рацион, можно нормализовать работу кишечника, улучшить состояние слизистой желудка, очистить кровь, вывести из организма шлаки и токсины. Кроме того, черемуха обладает общеукрепляющим действием и помогает уменьшить воспаление.

Можно и нельзя

В старину считали, что это самое чудесное время, когда можно простить и забыть все обиды, попросить прощения и отдать долги. А еще хорошо собраться всей семьей, накрыть стол с угощениями лета.

Люди верили, что в день памяти Антония Римлянина нельзя работать дома, иначе святой разозлится и опустошит все кошельки. Поэтому 16 августа женщины не убирали в доме, не выносили мусор.

Если дома будет чисто, то и в кошельке тоже, говорили наши предки.

Собственно, с уборкой и были связаны главные запреты дня. Например, нельзя было подметать, мыть полы – такая работа отгоняла финансовое благополучие. Выносить мусор – обещало бедность и нужду в течение всего года. В ситуациях, требующих обязательной уборки, поступали следующим образом – осеняли крестом закрытые окна и двери, а затем произносили: «Батюшка Антон, колокольный звон, мой дом не тревожь, покой мой не трожь».

Другие виды труда были разрешены. Более того, полагалось полностью отдаваться работе. Считалось, что самые трудолюбивые получат награду в виде прибыли, а ленивые останутся ни с чем.

Приметы погоды