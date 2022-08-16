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Законодательство РК

С начала года рост ВВП Казахстана составил 3,3%

Казахстан экономика рост Фото: primeminister
На заседании правительства министр национальной экономики РК Алибек Куантыров рассказал об основных социально-экономических показателях за январь-июль 2022 года, передает корреспондент Zakon.kz.
В январе-июле темп роста экономики Казахстана составил 3,3%. За отчетный период по основным трендам наблюдается высокий рост в реальном секторе, ускорение роста в секторе услуг, сохранение положительного торгового баланса. Рост в реальном секторе составил 3,4%. Деловая активность в сфере услуг ускорилась до 2,5%.Министр национальной экономики РК Алибек Куантыров

По словам главы МНЭ, среди отраслей положительный рост демонстрируют строительство, информация и связь, торговля, транспорт и складирование, обрабатывающая промышленность, сельское хозяйство, горнодобывающая промышленность. 

Министр добавил, что также отмечается ускорение темпов роста инвестиций в основной капитал до 4,5%. Инвестиции выросли в госуправлении и социальном обеспечении на 99,2%, образовании – на 74,8%, торговле - на 26,4%, операциях с недвижимым имуществом - на 19,9%, финансовой и страховой деятельности - на 17,3%, строительстве - на 14,8%.

В региональном разрезе наилучшие показатели отмечаются в Шымкенте и Алматы, а также в Алматинской и Жетысуской областях. Снижение зафиксировано в Улытауской и Абайской областях, а также в Атырауской и Карагандинской областях.Алибек Куантыров

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