С начала года рост ВВП Казахстана составил 3,3%

На заседании правительства министр национальной экономики РК Алибек Куантыров рассказал об основных социально-экономических показателях за январь-июль 2022 года, передает корреспондент Zakon.kz.

В январе-июле темп роста экономики Казахстана составил 3,3%. За отчетный период по основным трендам наблюдается высокий рост в реальном секторе, ускорение роста в секторе услуг, сохранение положительного торгового баланса. Рост в реальном секторе составил 3,4%. Деловая активность в сфере услуг ускорилась до 2,5%. Министр национальной экономики РК Алибек Куантыров

По словам главы МНЭ, среди отраслей положительный рост демонстрируют строительство, информация и связь, торговля, транспорт и складирование, обрабатывающая промышленность, сельское хозяйство, горнодобывающая промышленность.

Министр добавил, что также отмечается ускорение темпов роста инвестиций в основной капитал до 4,5%. Инвестиции выросли в госуправлении и социальном обеспечении на 99,2%, образовании – на 74,8%, торговле - на 26,4%, операциях с недвижимым имуществом - на 19,9%, финансовой и страховой деятельности - на 17,3%, строительстве - на 14,8%.