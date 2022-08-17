Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Молодой мужчина совершил серию краж в мечети Караганды

вор, мечеть, Караганда Фото: polisia.kz
В Ново-Майкудукский отдел полиции УП Караганды поступило заявление 20-летнего жителя города. Он сообщил, что неизвестный похитил сотовый телефон стоимостью 150 тысяч тенге. Это произошло, когда потерпевший находился в мечети, передает Zakon.kz.

Камера видеонаблюдения, установленная вблизи места происшествия, зафиксировала молодого человека. Он скрылся сразу после совершения преступления.

10 августа сотрудники криминальной полиции задержали подозреваемого – 22-летнего жителя города. Он дал признательные показания. В ходе досудебного расследования полицейские установили причастность задержанного еще к двум аналогичным преступлениям.

Так, 30 июля вновь в мечети злоумышленник похитил барсетку с документами, банковскими картами и сотовым телефоном. Выяснилось, что 37-летний потерпевший оставил ее на подоконнике, и подозреваемый воспользовался этим обстоятельством. Сумма ущерба составила 115 тысяч тенге.

По данному факту в полиции возбудили уголовное дело по статье 188 УК РК «Кража». Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания.

Читайте также

Руководителей двух вузов МВД наказали за недостатки в работе

Водителю выписали штрафы на 1 млн 400 тыс. тенге за месяц в Нур-Султане

Неизвестные устроили жесткую массовую драку в Шымкенте

Ирина Лукичева
Караганда
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
ядерная война между США и Россией
Ученые назвали страны с наибольшими шансами выживания в ядерной войне
Заморозки ожидаются в Казахстане
Заморозки ожидаются в Казахстане
министр просвещения РК
Аймагамбетов рассказал, cколько денег потратил на школьную форму для своего ребенка
штраф, нарушения, ПДД
Водителю выписали штрафы на 1 млн 400 тыс. тенге за месяц в Нур-Султане
трехлетняя девочка погибла в Узбекистане
В Узбекистане до смерти избили трехлетнюю девочку
как уснуть ночью
Эксперт по сну рассказал, как заснуть ночью перед важным событием
посол
Ерлан Идрисов освобожден от должностей в посольствах трех стран
женщина выбросилась с балкона в Алматы
Девушка выбросилась с 25-го этажа в Алматы
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления