Молодой мужчина совершил серию краж в мечети Караганды

В Ново-Майкудукский отдел полиции УП Караганды поступило заявление 20-летнего жителя города. Он сообщил, что неизвестный похитил сотовый телефон стоимостью 150 тысяч тенге. Это произошло, когда потерпевший находился в мечети, передает Zakon.kz.

Камера видеонаблюдения, установленная вблизи места происшествия, зафиксировала молодого человека. Он скрылся сразу после совершения преступления.

10 августа сотрудники криминальной полиции задержали подозреваемого – 22-летнего жителя города. Он дал признательные показания. В ходе досудебного расследования полицейские установили причастность задержанного еще к двум аналогичным преступлениям.

Так, 30 июля вновь в мечети злоумышленник похитил барсетку с документами, банковскими картами и сотовым телефоном. Выяснилось, что 37-летний потерпевший оставил ее на подоконнике, и подозреваемый воспользовался этим обстоятельством. Сумма ущерба составила 115 тысяч тенге.

По данному факту в полиции возбудили уголовное дело по статье 188 УК РК «Кража». Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания.