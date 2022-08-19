Простые правила, которые должен знать каждый алматинец при землетрясении – ДЧС

Так как Алматы находится в сейсмоопасной зоне, жителям и гостям мегаполиса желательно знать элементарные правила, как действовать при землетрясении. В ДЧС Алматы Zakon.kz подробно рассказали, как обеспечить безопасность себе и другим в случае подземных толчков.

Такая информация будет полезна не только жителям города, но и другим людям, проживающим в сейсмоопасных зонах Казахстана, к которым относятся: Алматинская область, ВКО, Жамбылская область и город Шымкент.

В период c 2011 по 2018 год Институтом сейсмологии МЧС РК была разработана Карта сейсмического микрорайонирования Алматы, согласно которой город расположен в 9-10-балльной сейсмической зоне.

Ежегодно в радиусе 80 км от города происходит до 200 слабых и неощутимых землетрясений. При этом толчки силой от 2 до 4 баллов являются для Алматы фоновым режимом. Более 60% тектонических разломов расположено в горной местности.

Первое, что рекомендуют спасатели в случае сильного и разрушительного землетрясения, так это соблюдать спокойствие и полностью сосредоточиться на решительных действиях по обеспечению своей безопасности и других людей.

Для этого желательно на случай внезапной чрезвычайной ситуации (ЧС), к которой относят не только землетрясения, но и пожары, наводнения, утечку газа, выброс опасных химических веществ, сель, каменные обвалы в горной местности (там тоже есть строения), быть проинструктированным и знать элементарные правила.

Как подготовиться к землетрясению

Необходимо заранее определить в своей квартире или доме самые безопасные места, чтобы переждать подземные толчки.

К таким местам относят: проемы капитальных внутренних стен, углы, образованные внутренними капитальными стенами, места у внутренних капитальных стен, а также у колонн и под балками каркаса.

Желательно заблаговременно прочно прикрепить шкафы, стеллажи, полки к стенам, к полу. Мебель следует разместить так, чтобы она не могла упасть на спальные места, перекрыть выходы из комнат, загородить двери, также рекомендовано прикрепить бытовую технику к стене.

Закрепить картины, зеркала и часы с помощью открытых и закрывающихся крючков.

Прочно закрепить или переместить вниз тяжелые и ценные вещи, стоящие или лежащие на полках или на мебели (вазы, телевизоры, компьютеры, утюги и т.п.).

Надежно закрепить люстры и люминесцентные светильники. Не использовать стеклянные абажуры;

Не загромождать вещами вход в квартиру, коридоры и на лестничные площадки.

Емкости, содержащие легковоспламеняющиеся и едкие жидкости (пятновыводители, нитрокраска, инсектициды), должны быть надежно закупорены и храниться так, чтобы они не могли упасть и разбиться при сильных колебаниях. Как действовать при землетрясении

Не стойте у окон, у больших застекленных проемов, в угловых проемах, особенно последних этажей;

не выпрыгивайте из окон;

отключите газ, водоснабжение, электричество, все электроприборы;

не стоит выходить на лестницу во время толчков, а также пользоваться лифтами и стоять у лифтовых шахт.

При ДЧС города Алматы существует Центр обучения населения, как действовать при любых чрезвычайных ситуациях (ЧС).

– В случае необходимости после подачи заявки сотрудники ДЧС с работниками организаций (БЦ, офисные помещения, образовательные и лечебные учреждения) проводят выездные занятия на бесплатной основе, – пояснили сотрудники ДЧС.

Согласно Закону «О гражданской защите», в целях минимизации последствий разрушительного землетрясения, а также подготовки населения к действиям при землетрясении ежегодно на объектах образования, здравоохранения с массовым пребыванием людей и в административных зданиях проводится свыше трех тысяч сейсмотренировок (с начала текущего года проведено порядка двух тысяч подобных тренировок).

Ближайшая ежегодная общегородская сейсмотренировка запланирована на октябрь 2022 года.

С 2000 по 2021 год на территории Алматы Управлением строительства города проведено сейсмоусиление 239 государственных объектов (детские сады, школы, больницы и др.). В 2022 году ведутся работы по сейсмоусилению еще семи объектов (6 объектов образования, один объект – здравоохранения).

Также утверждена Дорожная карта по обеспечению сейсмической безопасности на 2021-2023 годы, согласно которой акиматом города Алматы предусмотрено 17 мероприятий, из которых два реализованы полностью, восемь мероприятий имеют сроки исполнения до 2023 года.

Департаментом совместно с АО «СПК Алматы» ведется реализация проекта по строительству симуляционного учебно-методического центра с целью обучения алматинцев действиям при землетрясении.

Точки сбора

В ДЧС Алматы пояснили, где и кто определяет места сбора при землетрясении, учитывая плотно застраивающийся город.

– Конечно, об этом желательно позаботиться заранее, – советуют спасатели.

Сейчас город очень плотно застраивается, и собираться возле зданий уже небезопасно. Лучшим местом при землетрясении считается открытая площадка, например, стадион или футбольное поле. Каждый жилой комплекс, либо организация в настоящее время место сбора при ЧС определяют самостоятельно. Но все равно сотрудники ДЧС в случае чего могут помочь определить площадку для сбора горожан.

Безопасным местом сбора должна быть открытая местность на удаленном расстоянии от линии электропередач, столбов, деревьев и зданий. Во время подземных толчков не следует приближаться к строениям во избежание падения обломков. А в подъездах жилых домов нужно установить информационные стенды с пошаговой инструкцией.

Также для информирования населения впервые в Содружестве Независимых Государств по опыту Японии разработан в тестовом режиме пилотный проект системы раннего оповещения о сильных землетрясениях путем установки 9 сейсмостанций, которые сопряжены с мобильным приложением «Дармен».

При землетрясении 4 и более баллов пользователям приложения в автоматическом режиме приходят Push-уведомления о предстоящем землетрясении. Специалисты говорят, что для дальнейшего развития системы будут установлены еще 28 станций, реализация которых предусмотрена в два этапа: установка 11 станций в 2022 году и 17 станций –в 2023-м. Кроме того, на территории города расположены 18 станций наблюдения ТОО «СОМЭ» МЧС РК.

– Предусмотрены ли места под захоронения людей в случае разрушительного землетрясения или иного происшествия?

— В целях выполнения заблаговременных и оперативных действий по инженерной, радиационной, химической, медицинской, противопожарной, транспортной, материально-технической, гидрометеорологической и иной обеспечивающей работе, направленной на защиту населения, объектов и территории Республики Казахстан от опасностей, возникающих при чрезвычайных ситуациях, на базе организаций мегаполиса созданы 17 служб гражданской защиты города Алматы.

Одно из подразделений – ритуальная служба, которая будет заниматься этим вопросом при возникновении необходимости срочного и массового захоронения населения.

Дополнительно для ликвидации последствий разрушительного землетрясения в городе из других регионов страны будет привлечена группировка сил и средств (количество людей и техники ДСП).

Сейсмическая безопасность

При угрозе возникновения землетрясения в первую очередь вы услышите звук сирены. Это система оповещения, которая предназначена для информирования населения и государственных органов об угрозе жизни и здоровью людей, о порядке действий в сложившейся обстановке.

В городе Алматы установлены 843 сирены, 600 из которых передают не только звук, но и речевую информацию.

Автоматически при срабатывании сирены на мобильные телефоны поступают текстовые сообщения, по каналам телевидения и радио передаются голосовые и текстовые сообщения информационного характера о сложившейся ситуации и действиям населения.

Также в целях обеспечения надежности системы оповещения не реже одного раза в квартал осуществляется проверка ее готовности с подачей единого сигнала оповещения «Внимание всем!» и передачей населению информационных сообщений по средствам массовой информации.

Во всех административных и офисных зданиях городов, областных центров уже давно предусмотрены знаки с надписью: «Безопасное место при землетрясении». Часто используются изображения в виде раскрытого зонта (как на фото).

Фото: Zakon.kz

Изображения на знаках могут различаться.

Сейсмическая безопасность и методы подготовки

В Центре обучения при ДЧС Алматы специалисты занимаются не только обучением по сейсмической безопасности, но и проводят инструктаж по другим чрезвычайным ситуациям техногенного и природного характера.

Помимо этого, обучение проходит в онлайн-режиме через социальные сети и мессенджеры. С периодичностью один или два раза в месяц любой желающий может подключиться к прямым трансляциям и самостоятельно изучить правила, как действовать в той или иной чрезвычайной ситуации.

Кроме Алматы, к обучению могут подключиться и другие регионы республики.

Недавно была разработана еще и обучающая видеоигра по действиям при землетрясении – «Землетрясение – симулятор выживания», которая в настоящее время практически применяется на объектах образования Алматы.

Во всех школах и университетах города на регулярной основе проходят сейсмотренировки, в том числе по неструктурной опасности. Это включает в себя умение прикреплять шкафы и габаритное оборудование к стенам помещений.

Во всех госучреждениях размещена памятка «10 простых шагов при землетрясении». Разработаны обучающие видеоролики, которые транслируются на станциях метрополитена, в социальных сетях, автобусах, на билбордах.

Что должно быть обязательно в тревожном чемоданчике?

По сбору тревожного чемоданчика существуют общие рекомендации, потому что подход у каждого должен быть индивидуальный. И на каждого человека составляется такая сумка или рюкзак.

В первую очередь перед тем, как начать формировать сумку, нужно учитывать габариты и вес человека, сколько он сможет унести.

Что должно входить в тревожный чемоданчик:

Фото: Zakon.kz

запас консервов и питьевой воды из расчета на 3–5 дней;

аптечка с набором лекарств, необходимых хроническим больным членам семьи, средства личной гигиены;

фонарь, свисток, набор инструментов, запасные батарейки, спички, радиоприемник, всегда имейте при себе сотовый телефон, чтобы оставаться на связи.