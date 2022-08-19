Простые правила, которые должен знать каждый алматинец при землетрясении – ДЧС
Такая информация будет полезна не только жителям города, но и другим людям, проживающим в сейсмоопасных зонах Казахстана, к которым относятся: Алматинская область, ВКО, Жамбылская область и город Шымкент.
В период c 2011 по 2018 год Институтом сейсмологии МЧС РК была разработана Карта сейсмического микрорайонирования Алматы, согласно которой город расположен в 9-10-балльной сейсмической зоне.
Ежегодно в радиусе 80 км от города происходит до 200 слабых и неощутимых землетрясений. При этом толчки силой от 2 до 4 баллов являются для Алматы фоновым режимом. Более 60% тектонических разломов расположено в горной местности.
Первое, что рекомендуют спасатели в случае сильного и разрушительного землетрясения, так это соблюдать спокойствие и полностью сосредоточиться на решительных действиях по обеспечению своей безопасности и других людей.
Для этого желательно на случай внезапной чрезвычайной ситуации (ЧС), к которой относят не только землетрясения, но и пожары, наводнения, утечку газа, выброс опасных химических веществ, сель, каменные обвалы в горной местности (там тоже есть строения), быть проинструктированным и знать элементарные правила.
Как подготовиться к землетрясению
Необходимо заранее определить в своей квартире или доме самые безопасные места, чтобы переждать подземные толчки.
К таким местам относят: проемы капитальных внутренних стен, углы, образованные внутренними капитальными стенами, места у внутренних капитальных стен, а также у колонн и под балками каркаса.
Желательно заблаговременно прочно прикрепить шкафы, стеллажи, полки к стенам, к полу. Мебель следует разместить так, чтобы она не могла упасть на спальные места, перекрыть выходы из комнат, загородить двери, также рекомендовано прикрепить бытовую технику к стене.
Закрепить картины, зеркала и часы с помощью открытых и закрывающихся крючков.
Прочно закрепить или переместить вниз тяжелые и ценные вещи, стоящие или лежащие на полках или на мебели (вазы, телевизоры, компьютеры, утюги и т.п.).
Надежно закрепить люстры и люминесцентные светильники. Не использовать стеклянные абажуры;
Не загромождать вещами вход в квартиру, коридоры и на лестничные площадки.
Емкости, содержащие легковоспламеняющиеся и едкие жидкости (пятновыводители, нитрокраска, инсектициды), должны быть надежно закупорены и храниться так, чтобы они не могли упасть и разбиться при сильных колебаниях.
Как действовать при землетрясении
Не стойте у окон, у больших застекленных проемов, в угловых проемах, особенно последних этажей;
не выпрыгивайте из окон;
отключите газ, водоснабжение, электричество, все электроприборы;
не стоит выходить на лестницу во время толчков, а также пользоваться лифтами и стоять у лифтовых шахт.
При ДЧС города Алматы существует Центр обучения населения, как действовать при любых чрезвычайных ситуациях (ЧС).
– В случае необходимости после подачи заявки сотрудники ДЧС с работниками организаций (БЦ, офисные помещения, образовательные и лечебные учреждения) проводят выездные занятия на бесплатной основе, – пояснили сотрудники ДЧС.
Согласно Закону «О гражданской защите», в целях минимизации последствий разрушительного землетрясения, а также подготовки населения к действиям при землетрясении ежегодно на объектах образования, здравоохранения с массовым пребыванием людей и в административных зданиях проводится свыше трех тысяч сейсмотренировок (с начала текущего года проведено порядка двух тысяч подобных тренировок).
Ближайшая ежегодная общегородская сейсмотренировка запланирована на октябрь 2022 года.
С 2000 по 2021 год на территории Алматы Управлением строительства города проведено сейсмоусиление 239 государственных объектов (детские сады, школы, больницы и др.). В 2022 году ведутся работы по сейсмоусилению еще семи объектов (6 объектов образования, один объект – здравоохранения).
Также утверждена Дорожная карта по обеспечению сейсмической безопасности на 2021-2023 годы, согласно которой акиматом города Алматы предусмотрено 17 мероприятий, из которых два реализованы полностью, восемь мероприятий имеют сроки исполнения до 2023 года.
Департаментом совместно с АО «СПК Алматы» ведется реализация проекта по строительству симуляционного учебно-методического центра с целью обучения алматинцев действиям при землетрясении.
Точки сбора
В ДЧС Алматы пояснили, где и кто определяет места сбора при землетрясении, учитывая плотно застраивающийся город.
– Конечно, об этом желательно позаботиться заранее, – советуют спасатели.
Сейчас город очень плотно застраивается, и собираться возле зданий уже небезопасно. Лучшим местом при землетрясении считается открытая площадка, например, стадион или футбольное поле. Каждый жилой комплекс, либо организация в настоящее время место сбора при ЧС определяют самостоятельно. Но все равно сотрудники ДЧС в случае чего могут помочь определить площадку для сбора горожан.
Безопасным местом сбора должна быть открытая местность на удаленном расстоянии от линии электропередач, столбов, деревьев и зданий. Во время подземных толчков не следует приближаться к строениям во избежание падения обломков. А в подъездах жилых домов нужно установить информационные стенды с пошаговой инструкцией.
Также для информирования населения впервые в Содружестве Независимых Государств по опыту Японии разработан в тестовом режиме пилотный проект системы раннего оповещения о сильных землетрясениях путем установки 9 сейсмостанций, которые сопряжены с мобильным приложением «Дармен».
При землетрясении 4 и более баллов пользователям приложения в автоматическом режиме приходят Push-уведомления о предстоящем землетрясении. Специалисты говорят, что для дальнейшего развития системы будут установлены еще 28 станций, реализация которых предусмотрена в два этапа: установка 11 станций в 2022 году и 17 станций –в 2023-м. Кроме того, на территории города расположены 18 станций наблюдения ТОО «СОМЭ» МЧС РК.
– Предусмотрены ли места под захоронения людей в случае разрушительного землетрясения или иного происшествия?
— В целях выполнения заблаговременных и оперативных действий по инженерной, радиационной, химической, медицинской, противопожарной, транспортной, материально-технической, гидрометеорологической и иной обеспечивающей работе, направленной на защиту населения, объектов и территории Республики Казахстан от опасностей, возникающих при чрезвычайных ситуациях, на базе организаций мегаполиса созданы 17 служб гражданской защиты города Алматы.
Одно из подразделений – ритуальная служба, которая будет заниматься этим вопросом при возникновении необходимости срочного и массового захоронения населения.
Дополнительно для ликвидации последствий разрушительного землетрясения в городе из других регионов страны будет привлечена группировка сил и средств (количество людей и техники ДСП).
Сейсмическая безопасность
При угрозе возникновения землетрясения в первую очередь вы услышите звук сирены. Это система оповещения, которая предназначена для информирования населения и государственных органов об угрозе жизни и здоровью людей, о порядке действий в сложившейся обстановке.
В городе Алматы установлены 843 сирены, 600 из которых передают не только звук, но и речевую информацию.
Автоматически при срабатывании сирены на мобильные телефоны поступают текстовые сообщения, по каналам телевидения и радио передаются голосовые и текстовые сообщения информационного характера о сложившейся ситуации и действиям населения.
Также в целях обеспечения надежности системы оповещения не реже одного раза в квартал осуществляется проверка ее готовности с подачей единого сигнала оповещения «Внимание всем!» и передачей населению информационных сообщений по средствам массовой информации.
Во всех административных и офисных зданиях городов, областных центров уже давно предусмотрены знаки с надписью: «Безопасное место при землетрясении». Часто используются изображения в виде раскрытого зонта (как на фото).
Фото: Zakon.kz
Изображения на знаках могут различаться.
Сейсмическая безопасность и методы подготовки
В Центре обучения при ДЧС Алматы специалисты занимаются не только обучением по сейсмической безопасности, но и проводят инструктаж по другим чрезвычайным ситуациям техногенного и природного характера.
Помимо этого, обучение проходит в онлайн-режиме через социальные сети и мессенджеры. С периодичностью один или два раза в месяц любой желающий может подключиться к прямым трансляциям и самостоятельно изучить правила, как действовать в той или иной чрезвычайной ситуации.
Кроме Алматы, к обучению могут подключиться и другие регионы республики.
Недавно была разработана еще и обучающая видеоигра по действиям при землетрясении – «Землетрясение – симулятор выживания», которая в настоящее время практически применяется на объектах образования Алматы.
Во всех школах и университетах города на регулярной основе проходят сейсмотренировки, в том числе по неструктурной опасности. Это включает в себя умение прикреплять шкафы и габаритное оборудование к стенам помещений.
Во всех госучреждениях размещена памятка «10 простых шагов при землетрясении». Разработаны обучающие видеоролики, которые транслируются на станциях метрополитена, в социальных сетях, автобусах, на билбордах.
Что должно быть обязательно в тревожном чемоданчике?
По сбору тревожного чемоданчика существуют общие рекомендации, потому что подход у каждого должен быть индивидуальный. И на каждого человека составляется такая сумка или рюкзак.
В первую очередь перед тем, как начать формировать сумку, нужно учитывать габариты и вес человека, сколько он сможет унести.
Что должно входить в тревожный чемоданчик:
Фото: Zakon.kz
запас консервов и питьевой воды из расчета на 3–5 дней;
аптечка с набором лекарств, необходимых хроническим больным членам семьи, средства личной гигиены;
фонарь, свисток, набор инструментов, запасные батарейки, спички, радиоприемник, всегда имейте при себе сотовый телефон, чтобы оставаться на связи.
Читайте также