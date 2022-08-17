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Заморозки до 2 градусов ожидаются в Казахстане

Заморозки до 2 градусов ожидаются в Казахстане Фото: pxhere
Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 18 августа 2022 года. На севере, востоке, в центре страны пройдут дожди с грозами, сообщает Zakon.kz.
Местами по республике ожидается усиление ветра, на севере, северо-западе, востоке страны в ночные часы – туман, на севере, востоке республики ночью на поверхности почвы ожидаются заморозки до 2 градусов. РГП «Казгидромет»

Днем на большей части Мангистауской, на юге Западно-Казахстанской, на востоке Атырауской области ожидается сильная жара.

В Кызылординской, на юге, востоке Туркестанской, на западе Атырауской, на юге Западно-Казахстанской, Мангистауской, Жетысуской, на востоке Алматинской, на западе, юге Жамбылской, в Бескарагайском районе Абайской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. РГП «Казгидромет»

В Нур-Султане – переменная облачность, временами кратковременный дождь. Ветер северный, северо-восточный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +6...+8°С, днем +15...+17°С.

В Алматы переменная облачность, без осадков. Ветер 2-7 м/с. Температура воздуха ночью +14...+16°С, днем +27...+29°С.

В Шымкенте – переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +18...+20°С, днем +31...+33°С.

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