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Казахстан занял 85-е место в рейтинге стран по уровню смертности

СНГ, жизнь Фото: pixabay
Рейтинг основан на подсчете коэффициента смертности – числа умерших на 1000 человек населения. Коэффициент нашей страны составил 8,11. Казахстан занял 85-е место из 229, передает Zakon.kz.

Открыли рейтинг с наибольшим уровнем смертности Сербия, Румыния и Литва, замкнул – Катар. Среди стран СНГ в печальную первую десятку попали Украина, Россия и Беларусь. Недалеко расположилась Молдова — 12-е место, сообщает ranking.kz.

По итогам первого полугодия текущего года в Казахстане умерли 69,2 тыс. человек — на 9,6% меньше, чем годом ранее.

В региональном разрезе наибольшее число смертей наблюдалось в Алматинской области: 7,4 тыс. человек, минус 8,9% за год. В тройке печального первенства также оказались Восточно-Казахстанская и Карагандинская области. Меньше всего смертей было зафиксировано в Мангистауской области: 1,5 тыс. человек, минус 9% за год.

Примечательно, что в текущем году зафиксировано заметное сокращение числа умерших практически во всех регионах страны, исключение составил лишь один регион — столица.

По официальным данным, среди самых распространенных причин смерти в Казахстане чаще всего фигурировали болезни системы кровообращения: от них умерли 15,6 тыс. человек — сразу на 15,7% меньше, чем годом ранее.

Вторую и третью строчки «популярных» причин смерти заняли новообразования и болезни органов дыхания: по 6,7 тыс. смертей от каждой причины. В пятерку антилидеров попали несчастные случаи, отравления и травмы, а также болезни органов пищеварения.

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