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Мужчина подозревается в жестоком изнасиловании девочки в Абайской области

Мужчина подозревается в жестоком изнасиловании девочки в Абайской области Фото: Zakon.kz
В Абайской области мужчина подозревается в жестоком изнасиловании девятилетней девочки, передает Zakon.kz.

Как сообщили в областном департаменте полиции, 14 августа по факту изнасилования малолетней девочки начато досудебное расследование по заявлению матери.

В ходе досудебного расследования установлено подозреваемое лицо, которому инкриминированы деяния, предусмотренные ч. 4 ст. 120 (изнасилование) и ст. 121 (насильственные действия сексуального характера) УК РК, где предусмотрено лишение свободы на срок до 20 лет. В тот же день в отношении подозреваемого судом санкционирована мера пресечения в виде «содержания под стражей».Пресс-служба ДП Абайской области

В ведомстве отметили, что в настоящее время по уголовному делу назначены соответствующие судебно-медицинские экспертизы, проводятся необходимые следственные действия, направленные на обеспечение всесторонности, полноты и объективности исследования всех обстоятельств дела.

Ребенку оказана медицинская помощь. Расследование уголовного дела и установление всех обстоятельств произошедшего взяты на особый контроль руководства департамента.Пресс-служба ДП Абайской области

Ранее в СМИ появилась информация о том, что в селе Урджар сосед жестоко изнасиловал девятилетнюю девочку. Заявление в полицию написала мама ребенка, которая подозревает, что дело хотят замять, так как, по ее словам, в полиции работает родственник подозреваемого. По словам женщины, соседу 48 лет, женат, есть дети.

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Область Абай
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