Попытка перебежать дорогу обернулась переломами и тройным ДТП в Алматы
Как рассказал водитель Toyota Camry, он двигался по проспекту Суюнбая в южном направлении.
Фото: Zakon.kz
Не доезжая до торгового центра «Саяхат», с остановки перед ним резко выбежал мужчина.
Фото: Zakon.kz
Водитель успел затормозить, пешеход перебежал дорогу и встал на разделительную полосу.
Фото: Zakon.kz
В этот момент в северном направлении двигалась другая Camry, водитель которой, увидев перебегающего дорогу мужчину, резко нажал на тормоз.
Фото: Zakon.kz
Следом в этот момент ехал Nissan. Водитель попытался объехать Camry, выехал на разделительную полосу и сбил пешехода.
Фото: Zakon.kz
Пострадавшего отбросило на несколько метров вперед.
Фото: Zakon.kz
Затем Camry влетел прямо в первую Camry. От мощного удара автомобиль развернуло по своей оси, зацепив следующий за ним Nissan Cefiro.
Фото: Zakon.kz
Пешехода с переломами и ушибами доставили в больницу.
Фото: Zakon.kz
На месте работают сотрудники дорожной полиции.