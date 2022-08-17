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Попытка перебежать дорогу обернулась переломами и тройным ДТП в Алматы

ДТП Фото: Zakon.kz
Мужчина поленился пройти 20 метров до пешеходного перехода и спровоцировал серьезную аварию, передает Zakon.kz.

Как рассказал водитель Toyota Camry, он двигался по проспекту Суюнбая в южном направлении.

авария

Фото: Zakon.kz

Не доезжая до торгового центра «Саяхат», с остановки перед ним резко выбежал мужчина.

ДТП

Фото: Zakon.kz

Водитель успел затормозить, пешеход перебежал дорогу и встал на разделительную полосу.

ДТП

Фото: Zakon.kz

В этот момент в северном направлении двигалась другая Camry, водитель которой, увидев перебегающего дорогу мужчину, резко нажал на тормоз.

ДТП

Фото: Zakon.kz

Следом в этот момент ехал Nissan. Водитель попытался объехать Camry, выехал на разделительную полосу и сбил пешехода.

ДТП

Фото: Zakon.kz

Пострадавшего отбросило на несколько метров вперед.

ДТП

Фото: Zakon.kz

Затем Camry влетел прямо в первую Camry. От мощного удара автомобиль развернуло по своей оси, зацепив следующий за ним Nissan Cefiro.

ДТП

Фото: Zakon.kz

Пешехода с переломами и ушибами доставили в больницу.

ДТП

Фото: Zakon.kz

На месте работают сотрудники дорожной полиции.

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