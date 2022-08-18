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Мировые цены на нефть показывают слабый рост

фьючерсы, мир, баррель Фото: pixabay
Мировые цены на нефть в четверг утром слабо растут на фоне разных факторов. Это показывают данные торгов, передает Zakon.kz.

По состоянию на 11:20 по времени Нур-Султана цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent символически растет на 0,13%, до 93,77 доллара за баррель, сентябрьских фьючерсов на WTI – также на 0,1%, до 88,2 доллара, – говорится в сообщении 1prime.ru.

Рынки реагируют на ряд факторов. Так, с одной стороны, на стоимость «черного золота» влияют данные о падении запасов в США за прошлую неделю. Коммерческие запасы нефти в стране (исключая стратегический резерв) за неделю снизились максимальными с апреля темпами – на 7,1 миллиона баррелей, до 425 миллионов баррелей.

С другой стороны, влияние оказывает протокол ФРС США. Часть участников заседания пришли к выводу, что по мере дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики в какой-то момент станет целесообразно замедлить темпы повышения ставок.

При этом еще одна часть считает, что когда ставка достигнет достаточно высокого уровня, будет целесообразно поддерживать ее на этом уровне, чтобы обеспечить инфляции путь к уровню в 2%.

На рынках усилились опасения о возникновении рецессии экономики. Она может снизить спрос на нефть.

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