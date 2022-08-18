В два раза увеличилось количество вакансий, предполагающих работу ночью

Трудовая деятельность с 22:00 до 06:00 становится все востребованней. Количество подобных вакансий за первую половину 2022 года увеличилось в два раза по отношению к аналогичному периоду 2021 года, передает Zakon.kz.

По данным представителей ведущей онлайн-платформы по поиску работы в Казахстане и СНГ HeadHunter, чаще всего специалистов для работы в ночное время ищут компании от отраслей:

розничная торговля;

гостиницы и рестораны;

транспорт и логистика;

рабочий персонал;

продукты питания;

медицина и фармацевтика.

При этом требуются в основном продавцы, операторы call-центра, водители, сотрудники ресторанов и гостиниц, фармацевты, охранники, электрики и упаковщики.

Предлагаемая заработная плата за ночной труд в среднем возросла на 40% по сравнению с 2021 годом и составила 233 тыс. тенге. В зависимости от специализации и требований работодателя вознаграждение может варьироваться от 69 тыс. тенге до 550 тыс. тенге.