В два раза увеличилось количество вакансий, предполагающих работу ночью
По данным представителей ведущей онлайн-платформы по поиску работы в Казахстане и СНГ HeadHunter, чаще всего специалистов для работы в ночное время ищут компании от отраслей:
розничная торговля;
гостиницы и рестораны;
транспорт и логистика;
рабочий персонал;
продукты питания;
медицина и фармацевтика.
При этом требуются в основном продавцы, операторы call-центра, водители, сотрудники ресторанов и гостиниц, фармацевты, охранники, электрики и упаковщики.
Предлагаемая заработная плата за ночной труд в среднем возросла на 40% по сравнению с 2021 годом и составила 233 тыс. тенге. В зависимости от специализации и требований работодателя вознаграждение может варьироваться от 69 тыс. тенге до 550 тыс. тенге.
Важно помнить, что не все граждане допускаются к работе в ночные часы – в частности, запрещена она несовершеннолетним и беременным. Вдобавок для привлечения граждан к работе ночью компания обязана получить их письменное согласие, за исключением случаев, предусмотренных Трудовым кодексом РК.