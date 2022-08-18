Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

В два раза увеличилось количество вакансий, предполагающих работу ночью

Работа Фото: pixabay
Трудовая деятельность с 22:00 до 06:00 становится все востребованней. Количество подобных вакансий за первую половину 2022 года увеличилось в два раза по отношению к аналогичному периоду 2021 года, передает Zakon.kz.

По данным представителей ведущей онлайн-платформы по поиску работы в Казахстане и СНГ HeadHunter, чаще всего специалистов для работы в ночное время ищут компании от отраслей:

  • розничная торговля;

  • гостиницы и рестораны;

  • транспорт и логистика;

  • рабочий персонал;

  • продукты питания;

  • медицина и фармацевтика.

При этом требуются в основном продавцы, операторы call-центра, водители, сотрудники ресторанов и гостиниц, фармацевты, охранники, электрики и упаковщики.

Предлагаемая заработная плата за ночной труд в среднем возросла на 40% по сравнению с 2021 годом и составила 233 тыс. тенге. В зависимости от специализации и требований работодателя вознаграждение может варьироваться от 69 тыс. тенге до 550 тыс. тенге.

Важно помнить, что не все граждане допускаются к работе в ночные часы – в частности, запрещена она несовершеннолетним и беременным. Вдобавок для привлечения граждан к работе ночью компания обязана получить их письменное согласие, за исключением случаев, предусмотренных Трудовым кодексом РК.

Читайте также

Уйти в IT: сколько казахстанцев хотели бы сменить сферу деятельности

Реальный уровень инфляции в Казахстане назвал эксперт

Как повышение базовой ставки отразится на казахстанцах — эксперт

Ирина Мишура
Интересное Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
ядерная война между США и Россией
Ученые назвали страны с наибольшими шансами выживания в ядерной войне
Назначены руководители ДЭР трех новых областей
Назначены руководители ДЭР трех новых областей
квартиры, дома
Покупать сейчас или подождать – эксперты рассказали о ситуации на рынке жилья
увеличенная популяция майны вытесняет местных птиц
Орнитологи: завезенная майна вытесняет «коренных» пернатых Алматы
Теннис Победа США
Елена Рыбакина победила двукратную чемпионку турниров «Большого шлема»
Скандал вокруг ЖК «Жайсан»: Досаев прокомментировал ситуацию по сносу комплекса
Скандал вокруг ЖК «Жайсан»: Досаев прокомментировал ситуацию по его сносу
Топ-4 женских знаков зодиака, которые рискуют остаться без детей
Топ-4 женских знаков зодиака, представительницы которых рискуют остаться без детей
девушка спрыгнула с балкона в Алматы
У спрыгнувшей с 25 этажа девушки могло быть онкозаболевание
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления