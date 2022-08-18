Премьер Финляндии Санна Марин прокомментировала скандальное видео с ее участием

Фото: Facebook/Sanna Marin

Глава правительства Финляндии Санна Марин второй раз за год попала в скандал из-за частной вечеринки. В среду вечером финские СМИ стали распространять видео с частной вечеринки, где Марин пела и танцевала с финскими знаменитостями, передает Zakon.kz.

Глава кабмина в четверг на пресс-брифинге прокомментировала ситуацию, пишет ria.ru. Я хочу показать, что на этих должностях работают обычные люди с обычной жизнью. У меня есть семейная жизнь, у меня есть работа, и у меня есть свободное время, которое я провожу с друзьями. Примерно так же, как и многие люди моего возраста. Глава правительства Финляндии Санна Марин Санна Марин не видит необходимости менять свое поведение. Она ранее уже заявляла, что хочет «расширить рамки» института премьер-министра. Марин уже ранее попадала в скандал из-за вечеринок. Она посещала ночной клуб и оставила дома служебный телефон. По этой причине она не узнала о том, что подверглась риску заражения коронавирусом, и продолжила веселиться. Читайте также Fitch повысило рейтинг Украины Швейцария ввела санкции против экс-президента Украины Виктора Януковича Самую дорогую в Британии умную тюрьму планируют открыть в 2025 году

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