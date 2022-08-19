Один из лучших бомбардиров России Артем Дзюба стал одноклубником Марио Балотелли

Российский форвард Артем Дзюба перешел в турецкий клуб «Адана Демирспор». Экс-нападающий питерского «Зенита» подписал контракт с турецкой командой на год с дальнейшим продлением. 33-летний футболист будет получать 1,5 млн евро в год, сообщает Zakon.kz.

Новость о переходе игрок сборной России разместил на своей странице в Instagram. Бывший одноклубник казахстанца Нуралы Алипа Артем Дзюба играл за чемпионов России с 2015 года и выиграл в составе питерцев 10 трофеев, среди которых 4 чемпионства в российском первенстве. В 249 матчах за клуб из берегов Невы Артем забил 108 мячей и отдал 70 результативных передач.

Его новый клуб — «Адана Демирспор» – выиграл оба стартовых поединка в турецкой Суперлиге нового сезона и лидирует в турнирной таблице. Дебют россиянина в турецком чемпионате планируется 23 августа, когда его коллектив будет играть в гостях с одной из титулованных команд — «Фенербахче». Дзюба в новом клубе получил футболку под номером 24. Нужно отметить, что за «Адана Демирспор» выступает известный итальянский игрок Марио Балотелли.

Наконец-то! Рад присоединиться к «Адана Демирспор»! Готов к новым вызовам. Спасибо руководству «Адана Демирспор» за доверие. Спасибо всем, кто помогал и верил. Спасибо семье и близким, что всегда со мной. Обещаю, что не подведу. Артем Дзюба

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