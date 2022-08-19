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В Казахстане пройдут учения сил ОДКБ

В Казахстане пройдут учения сил ОДКБ Фото: пресс-служба Минобороны РК
В Казахстане и Беларуси пройдут учения сил Организации Договора о коллективной безопасности – штабные тренировки «Скала-2023» и «Скала-2024», передает Zakon.kz.

Такое решение было принято 18 августа в Москве на тринадцатом заседании Координационного совета по чрезвычайным ситуациям государств-членов ОДКБ.

Мероприятие прошло под председательством главы МЧС России Александра Куренкова с участием руководителей чрезвычайных ведомств Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана.

Участники совещания заслушали и одобрили План мероприятий по взаимодействию уполномоченных органов государств-членов ОДКБ в сфере предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на 2020 год, а также утвердили на 2023 год.

Стороны утвердили кандидатуру министра по ЧС Республики Беларусь Вадима Синявского в качестве следующего председателя в Координационном совете по чрезвычайным ситуациям государств-членов ОДКБ. Было принято решение о проведении, соответственно, в Республике Беларусь и Республике Казахстан штабных тренировок «Скала-2023» и «Скала-2024», – говорится в сообщении ОДКБ.

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