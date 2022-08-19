Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Как решается вопрос с точечной застройкой в Нур-Султане

Нур-Султан Фото: primeminister.kz
В столице продолжаются встречи с горожанами по вопросам точечной застройки. Так, районными акиматами совместно с управлениями был проведен ряд встреч с жильцами ЖК «Sport City», «Зам Зам», «Хайвил» и другими, передает Zakon.kz.

Акиматом столицы принят ряд решений, где вместо строительства ЖК будут построены социальные объекты и общественные пространства (скверы, бульвары, дворы).

К примеру, сообщает пресс-служба акимата столицы, жители ЖК «Sport City» обращались по вопросам отмены строительства ЖК на близлежащей территории. Таким образом, на земельном участке между ЖК «Sport City» и «Асем тас-2» вместо ЖК в текущем году начнется строительство сквера. В том же районе ведется строительство школы на 2400 мест (в две смены). В Генплане города имеется участок под размещение медицинского центра (расположен за «Хайвил Парк-1»).

точечная застройка

Фото: gov.kz

Касательно обращения жителей ЖК «Хайвил» – на земельном участке по ул. Байтурсынова, 7 (ЖК Хайвил), как ранее говорилось, вместо МЖК будет построена школа. Кроме того, в районе проспекта Кошкарбаева и улицы Акыртас напротив ЖК «Хайвил» в целях сокращения дефицита ученических мест также будет построена еще одна общеобразовательная школа.

По обращениям жителей ЖК «Зам-Зам» рядом с жилым комплексом строится школа на 4 тыс. ученических мест (в две смены), которую планируется ввести в эксплуатацию в текущем году. Также ведутся работы по строительству улиц А. Бектурова (прежнее название №49), Толе би (прежнее название №51), №69, подъездных путей к школе. В следующем году в том районе планируется приступить к строительству сквера.

точечная застройка

Фото: gov.kz

По улице Кумисбекова, 9 вместо 21-этажного ЖК и паркинга будет построено общественное пространство и сквер.

Аналогичный план по созданию общественного пространства для отдыха и прогулок с озеленением (сквер) на участке между поликлиникой №9 и школой-гимназией №77 в Есильском районе близ проспекта Мәңгілік Ел.

точечная застройка

Фото: gov.kz

В квадрате улиц М. Горького – Косыгина – Челюскинцева – Ишимской вместо ЖК будет построен сквер.

В линейном парке столицы отменено строительство ЖК, продолжаются работы по благоустройству парка.

точечная застройка

Фото: gov.kz

На земельном участке по проспекту Кабанбай батыра между улицами Керей, Жәнібек хандар и Орынбор, как ранее говорилось на встречах с горожанами, будет построен медицинский центр.

По перечисленным проектам внесены изменения в ПДП.

Читайте также

Творческие мастер-классы провели на выставке «Kids EXPO. Балалар әлемі» в Нур-Султане

Около 100 тыс. посетителей ожидают за период работы ярмарки «Kids EXPO. Балалар әлемі»

Градостроительный совет создан в Алматы

Елена Беляева
Нур-Султан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
школы
Какие школы в Казахстане перейдут на пятидневку c нового учебного года
ядерная война между США и Россией
Ученые назвали страны с наибольшими шансами выживания в ядерной войне
квартиры, дома
Покупать сейчас или подождать – эксперты рассказали о ситуации на рынке жилья
Школьные каникулы 2022-2023 в Казахстане
Школьные каникулы: как будут отдыхать дети в новом учебном году
Назначены руководители ДЭР трех новых областей
Назначены руководители ДЭР трех новых областей
SPA-салон с необычными услугами прикрыли в Нур-Султане
SPA-салон с необычными услугами прикрыли в Нур-Султане
курс иностранной валюты на торгах
Курс тенге снизился на торгах
дефицит воды в Казахстане
Дефицит воды может привести к конфликтам в Центральной Азии – эксперт
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления