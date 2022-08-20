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Видео драки парня и мужчины возмутило Казнет

Видео драки парня и мужчины возмутило Казнет Фото: скриншот видео
В социальных сетях появилось видео, снятое, предположительно, в одном из парков Талдыкоргана. На кадрах молодой парень что-то рассыпает и между ним и мужчиной завязывается драка, передает Zakon.kz.

На видео можно увидеть, что парней было несколько: один дерется с мужчиной, второй сидит рядом, третий – снимает все на видео. Пользователей Казнета возмутило поведение молодежи:

  • «Навряд ли он напишет заявление, на вид бездомный, а они не будут писать»;

  • «Что он рассыпал, не поняла. Но если это на площади в Талдыкоргане, то вечно... агрессивные велосипедисты и парни на скейтах»;

  • «Нужно писать данные таких придурков, чтобы родителям и родным было стыдно!... Страшно за завтрашний день с такой молодежью».

Видеоролик прокомментировали в Департаменте полиции Жетысуской области.

По указанному видео полицией Талдыкоргана зарегистрировано уголовное дело по ст. 293 УК РК "Хулиганство". В рамках расследования видеозапись изучена и установлены все обстоятельства происшествия.Пресс-служба ДП Жетысуской области

В ведомстве отметили, что по данному факту заявление в полицию не поступало.

Пока выясняются дата, время, а также участники и свидетели происшествия. О результатах будет сообщено дополнительно.Пресс-служба ДП Жетысуской области

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Динара Халдарова
Область Жетісу Талдыкорган
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