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Рожки, подсолнечное масло, творог и сахар подорожали в Казахстане

инфляция Фото: Zakon.kz
Под председательством исполняющего обязанности заместителя премьер-министра – министра торговли интеграции РК Серика Жумангарина состоялось совещание по вопросам сдерживания цен на социально значимые продовольственные товары, передает Zakon.kz.
За прошедшую неделю стоимость социально значимых продовольственных товаров выросла на 0,2%. Наибольший рост: рожки (+2,1%), рис, масло подсолнечное и соль (+1,3%), мука, творог и сахар (+0,6%). Снижение цен отмечается по линейке овощной продукции: лук (-4,6%), картофель (-1,8%), капуста (-1,7%) и морковь (-1,5%), – сообщили в пресс-службе правительства.

Председатель комитета торговли Министерства торговли и интеграции Ержан Казанбаев поднял вопрос о необходимости усиления работы действующих в областях комиссий и мониторинговых групп по торговой надбавке. По его словам, нужно пересмотреть подходы в работе региональных комиссий, чтобы они могли сконцентрироваться на своей основной задаче – выявлении излишних посредников, которые имеют прямое влияние на ценообразование продуктов питания.

Заслушав информацию акимов, Министерства сельского хозяйства о ситуации с обеспеченностью в стране основными продуктами питания, Серик Жумангарин обозначил основные задачи на предстоящий период.

Мы провели сессию встреч с ассоциациями основных производителей социально значимых продуктов питания, будем пересматривать схему финансирования и распределения оборотных средств, по пяти наименованиям СЗПТ планируем перейти на схемы контрактации напрямую с производителями. Наша задача – не допустить дефицита и снизить темпы роста цен на основные продукты питания. Главное – обеспечить полный контроль, и в том числе за деятельностью региональных комиссий. Создание региональных комиссий по выявлению посредников – это поручение главы государства. Нужно усилить их работу за счет ресурсов региональных подразделений Министерства торговли и интеграции. Поручаю провести эту работу Комитету торговли, – сказал Жумангарин.

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Елена Беляева
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