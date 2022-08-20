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Две серебряные медали завоевали казахстанки на ЧМ по борьбе в Болгарии

чемпионат мира Фото: olympic.kz
В городе Софии проходит Чемпионат мира U20 по женской борьбе, передает Zakon.kz.

Как сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета, Алтын Шагаева в весовой категории до 53 кг уступила Антим Антим из Индии, тем самым став второй.

Также свой финал проиграла и Анастасия Панасович (до 72 кг). Решающая схватка завершилась победой Эмит Эйлор из США.

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