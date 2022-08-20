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Пять продуктов для заряда энергии после 50 лет

продукты Фото: pixabay
Если вы подозреваете, что ваша энергичность снижается и что корректировки рациона может быть достаточно, диетологи рекомендуют обратить внимание на углеводы, передает Zakon.kz.

Как пишет портал ИноСМИ, рекомендуется добавить в рацион зерновые, но не в рафинированном виде – например, цельнозерновые крекеры. Их можно использовать в качестве перекуса, либо добавлять в суп, употреблять вместе с сыром, хумусом и травами.

Кроме того, советуют в зрелом возрасте есть орехи – арахис, миндаль, кешью, грецкие и лесные орехи, фисташки. Они богаты белком, полезными жирами. Также не следует пренебрегать ягодами (клубникой, малиной, черникой, клюквой). Их можно добавить в йогурт или смузи.

В качестве гарнира можно использовать белую фасоль, также она может быть в салатах.

Отмечается, что не стоит забывать об овощах, богатых крахмалом – картофеле, кукурузе, горохе. Сладкий картофель обладает большим числом углеводов и богат витамином А.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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