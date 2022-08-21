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Казахстанка попала в трудовое рабство в Лаосе

Казахстанка попала в трудовое рабство Фото: pixabay
Анель Бермаганбетова снялась в казахстанском фильме ужасов «Офис за чертой», который вышел в апреле 2021 года. Она обратилась к родственникам, в полицию, посольства и МИД Лаоса, сообщает Zakon.kz.

Казахстанская актриса Анель Бермаганбетова заявила, что ее насильно удерживают в Лаосе. Об этом Анель рассказала в соцсетях.

Актриса рассказала, что попала в Лаос обманным путем. Вначале она прибыла в Таиланд для работы в китайской компании. Ее встретили на дорогой машине с водителем и поселили в комфортный отель.

Однако затем ее повезли в аэропорт до Чианграя, после этого девушку везли около 2,5 часа по неизвестной деревне. Позже выяснилось, что она покинула Таиланд и оказалась в Лаосе.

Далее девушку заселили в грязную комнату, где живут восемь человек.

Поднимаемся к боссу, а там огромная комната с людьми, которые работают за компьютерами, и тут сажусь к боссу. Наливают с размер пальца кружку чая, ставят мне сим-карту с интернетом, улыбаются, а я прям чувствую эту маску и за ней – жестокость к людям. Затем говорит: покажу тебе общежитие. И тут я в ступоре, в условиях говорилось, что буду жить в двухместной комнате либо снимут гостиницу. Когда я увидела комнату, я была в шоке и заплакала. Сразу вышла оттуда, потому что там живут свиньи, было накурено, все разбросано, грязно и нет душевой. Чтобы вы понимали, я третий день без душа, по возможности голову помыла в тазике, держу себя в чистоте.Анель Бермаганбетова

Родные Анель обратились в полицию, посольства Вьетнама, Таиланда и МИД Лаоса, но девушка отметила, что за это время с ней никто не связался.

Она закрылась в комнате и никого не впускает. Девушка отметила, что компания оказалась мошеннической.

Редакция Zakon.kz обратилась за уточнениями в ДП Кызылординской области и МИД РК.

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