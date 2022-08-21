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Две стычки между болельщиками произошли на турнире лиги Хабиба

конфликт Фото: скриншот
В Нур-Султане состоялся юбилейный турнир Eagle FC 50. В главном поединке турнира казахстанец Дияр Нургожай вышел на ринг против россиянина Константина Андрейцева, передает Zakon.kz.

Два случая конфликта между болельщиками вовремя разрешили полицейские на турнире лиги Хабиба в Нур-Султане. Зачинщиков забрали в отделение полиции.

В итоге титул EFC в полутяжелом весе получил казахстанец.

Ранее можно было посмотреть турнир и узнать, что в столицу приехал глава лиги Eagle Fighting Championship (EFC) Хабиб Нурмагомедов.

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Елена Беляева
Нурмагомедов Хабиб Нур-Султан
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