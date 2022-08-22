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Окровавленные человеческие чучела на деревьях напугали жителей Усть-Каменогорска

Окровавленные человеческие чучела на деревьях напугали жителей Усть-Каменогорска Фото: Instagram/osa_uka_vko
В социальных сетях появились снимки окровавленных человеческих чучел, висящих на деревьях. Предположительно, фотографии были сделаны в Усть-Каменогорске в районе Лесхоза, передает Zakon.kz.

Серию снимков опубликовали в instagram-паблике osa_uka_vko.

Окровавленные человеческие чучела на деревьях напугали жителей Усть-Каменогорска

Фото: Instagram/osa_uka_vko

Окровавленные человеческие чучела на деревьях напугали жителей Усть-Каменогорска

Фото: Instagram/osa_uka_vko

Редакция Zakon.kz обратилась за комментарием в Департамент полиции Восточно-Казахстанской области.

По данному факту сообщаем, что 20 августа на канал «102» Центра оперативного управления Управления полиции Усть-Каменогорска поступило сообщение о том, что на деревьях в палисаднике в районе Лесхоза висят чучела. Данный факт зарегистрирован в Иртышском отделе полиции. В ходе проверки сотрудниками полиции в указанном районе чучела не обнаружены.Пресс-служба ДП ВКО

В ведомстве отметили, что дополнительно отработаны палисадники в районе Березовой рощи.

В настоящее время проводятся отработки организаций, предоставляющих «квест»-услуги, а также жителей района Лесхоза.Пресс-служба ДП ВКО

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Динара Халдарова
Восточно-Казахстанская область Усть-Каменогорск
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