Окровавленные человеческие чучела на деревьях напугали жителей Усть-Каменогорска

Фото: Instagram/osa_uka_vko

В социальных сетях появились снимки окровавленных человеческих чучел, висящих на деревьях. Предположительно, фотографии были сделаны в Усть-Каменогорске в районе Лесхоза, передает Zakon.kz.

Серию снимков опубликовали в instagram-паблике osa_uka_vko. Фото: Instagram/osa_uka_vko Фото: Instagram/osa_uka_vko Редакция Zakon.kz обратилась за комментарием в Департамент полиции Восточно-Казахстанской области. По данному факту сообщаем, что 20 августа на канал «102» Центра оперативного управления Управления полиции Усть-Каменогорска поступило сообщение о том, что на деревьях в палисаднике в районе Лесхоза висят чучела. Данный факт зарегистрирован в Иртышском отделе полиции. В ходе проверки сотрудниками полиции в указанном районе чучела не обнаружены. Пресс-служба ДП ВКО В ведомстве отметили, что дополнительно отработаны палисадники в районе Березовой рощи. В настоящее время проводятся отработки организаций, предоставляющих «квест»-услуги, а также жителей района Лесхоза. Пресс-служба ДП ВКО Читайте также Мужчина пытался спрыгнуть с моста в Атырау 17-летнего подростка задержали за драку с мужчиной в Талдыкоргане Видео драки парня и мужчины возмутило Казнет

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