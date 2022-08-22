Окровавленные человеческие чучела на деревьях напугали жителей Усть-Каменогорска
Фото: Instagram/osa_uka_vko
В социальных сетях появились снимки окровавленных человеческих чучел, висящих на деревьях. Предположительно, фотографии были сделаны в Усть-Каменогорске в районе Лесхоза, передает Zakon.kz.
Серию снимков опубликовали в instagram-паблике osa_uka_vko.
Фото: Instagram/osa_uka_vko
Фото: Instagram/osa_uka_vko
Редакция Zakon.kz обратилась за комментарием в Департамент полиции Восточно-Казахстанской области.
По данному факту сообщаем, что 20 августа на канал «102» Центра оперативного управления Управления полиции Усть-Каменогорска поступило сообщение о том, что на деревьях в палисаднике в районе Лесхоза висят чучела. Данный факт зарегистрирован в Иртышском отделе полиции. В ходе проверки сотрудниками полиции в указанном районе чучела не обнаружены.Пресс-служба ДП ВКО
В ведомстве отметили, что дополнительно отработаны палисадники в районе Березовой рощи.
В настоящее время проводятся отработки организаций, предоставляющих «квест»-услуги, а также жителей района Лесхоза.Пресс-служба ДП ВКО
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ