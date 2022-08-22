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Машина опрокинулась в кювет в Павлодарской области – один человек погиб

Машина опрокинулась в кювет в Павлодарской области Фото: polisia.kz
В Павлодарской области машина опрокинулась в кювет. В результате ДТП водитель от полученных травм скончался на месте происшествия. Пассажир госпитализирован, сообщает Zakon.kz.
21 августа в 18:00 на автодороге Калкаман – Баянаул – Керней, вблизи села Калкаман, 51-летний водитель автомашины Mercedes Benz E-220, не справившись с рулевым управлением, допустил опрокидывание автомашины в кювет.Пресс-служба ДП Павлодарской области

машина опрокинулась в кювет

Фото: polisia.kz

В полиции отметили, что автомашина водворена на специализированную штрафную стоянку. Проводится проверка.

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