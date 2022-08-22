Приметы на понедельник: нельзя смотреть на луну и много работать

Самые необычные и таинственные приметах на 22 августа, в день Матфея – змеесоса коров, или в день памяти апостола Матфея — в материале Zakon.kz.

В народе 22 августа получил название Матвея или Матфея — змеесоса коров. В старину верили, что в этот день к коровьему вымени прикрепляется большое количество змей, которые высасывают молоко, поэтому люди старались не выпускать скотину из хлева и особо тщательно соблюдали все обычаи и приметы, связанные с этими животными.

Например, хозяйке на Матвея нельзя было доить корову в одиночестве. Подойник никогда не ставили на стул или кадку – считалось, что из-за этого у коровы может пропасть молоко.

Молоко 22 августа старались не подавать на стол в первозданном состоянии. Его непременно заквашивали, створаживали или томили в печи. Это делалось также для того, чтобы случайно не сглазить вкус цельного молока. Оттого на столах в этот день у тех крестьян, которые не очень жестко соблюдали пост, появлялось не простое молоко, а топленое, а также ряженка и простокваша. В некоторых местностях из простокваши пекли оладьи – они, как и блины, символизировали солнце и животворящий свет. Хозяйки полагали, что оладушки могут отвести беду от буренок.

22 августа хозяйки традиционно сушили огородную зелень на зиму. Укроп и петрушка широко использовались как для приготовления пищи, так и для лечения некоторых болезней. На Матвея зелень собирали, мыли в колодезной воде, просушивали на сквозняке в пучках, а потом выкладывали ровным слоем на теплую русскую печь. Сухую зелень хранили в льняных мешочках. Считалось, что лен лучше других материалов сохранит запах и полезные свойства трав.

Чего нельзя делать 22 августа

На Матфея существовали различного рода запреты. В частности, это касалось ношения металлических изделий на теле (например, бусы, булавки и прочие изделия из недрагоценных металлов). Нельзя было употреблять травяные чаи и отвары.

Считалось, что они в этот день отравлены ядом, которые могут ухудшить самочувствие. И старались лучше не тереть ладошки друг об друга: этими действиями вы рискуете лишить себя средств на длительное время. Не нужно наблюдать за луной, так как может начаться мигрень.

Несмотря на понедельник, постарайтесь меньше работать: на Матфея ненастного, говорили в народе, всякий труд напрасный.

Наши предки верили, что, если следовать этим запретам — можно притянуть к себе огромный успех.

Приметы погоды

Погода с этого дня начинала поворачивать на осень и народ подмечал, что дожди после Матвеева дня идут уже не теплыми, как летом, а холодными. С Матвея приближение осени становилось очевидным, воздух остывал, а в небе все чаще появлялись тучи. «Матфей ненастье подпускает, летний дождь осенним перебивает», — примечали люди.