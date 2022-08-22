«Вышки 5G излучают сильную радиацию» — еще один фейк рассылают в соцсетях

В соцсетях пишут о том, что вышки связи формата 5G устанавливают вовсе не для скоростного доступа в интернет, а для того, чтобы намеренно облучать людей высокими дозами радиации. Якобы люди болеют именно из-за этого, а не из-за вирусов и бактерий, передает Zakon.kz.

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Технология 5G, хоть и является относительно новой разработкой, не использует каких-то новых и неизвестных ранее волн. Более быстрый доступ в интернет и лучшее качество связи она обеспечивает за счет технологий Beam Forming, Massive MIMO и других. Подробно о том, как именно работает связь формата 5G, рассказывает на своем YouTube-канале физик и популяризатор науки Дмитрий Побединский.

Сети 5G используют радиоволны разных диапазонов. Низкочастотный 5G работает в диапазоне 600-850 МГц. На этой же частоте работает существующий формат связи 4G. Среднечастотный 5G использует диапазон – 2,5-3,7 ГГц. В нем же работает технология Wi-Fi, – говорится в сообщении stopfake.kz.

Высокочастотный 5G работает в диапазоне от 25 до 39 ГГц. Его также используют полицейские радары и другие приспособления.

Радиоволны всех указанных частот нельзя назвать радиацией. Дело в том, что под словом «радиация» понимается ионизирующее излучение — такое, которое исходит, например, от рентген-аппарата или испускается гамма-лучами. Источниками ионизирующего излучения также являются некоторые элементы периодической таблицы Менделеева: уран, радий, плутоний и другие.

Радиоволны же, так же, как видимый свет, тепло и микроволны, являются источниками неионизирующего излучения. То есть они нерадиоактивны и радиацией их назвать нельзя.

Таким образом, рассылка о том, что вышки 5G облучают людей – фейк. Они используют радиоволны, которые не относятся к ионизирующим видам излучения.