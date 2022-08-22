Диетолог рассказал о главном заблуждении относительно кофе

Кофеин просто стимулирует сжигание внутренних запасов энергии. Он ускоряет работу клеток, то, насколько быстро клетки из имеющихся запасов вырабатывают энергию, сообщает Zakon.kz.

Люди обычно употребляют кофе, чтобы взбодриться, и возникло заблуждение, что этот напиток может дать уставшему человеку энергию. На самом деле кофеин ничего нового не привносит в организм, он активизирует то, что там и так было. Об этом рассказал врач-психотерапевт, диетолог Сергей Обложко, сообщает радио Sputnik.

Люди думают, что кофе – это источник энергии. То есть, если я устал, если у меня нет сил, то достаточно выпить кофе, чтобы получить энергию. На самом деле все не так. Кофеин просто стимулирует сжигание внутренних запасов энергии. Он как бы ускоряет работу клеток, то, насколько быстро клетки из имеющихся запасов вырабатывают энергию. С точки зрения химии, это стимулятор метаболизма, а не источник энергии. Сергей Обложко

Непонимание воздействия, которое кофе оказывает на организм, может сильно навредить, предостерег врач.

Люди не понимают, как работает кофе, и неправильно его используют. Когда уже и так внутренних источников энергии не осталось и уже есть запредельная усталость, некоторые люди продолжают себя стимулировать кофеином. В этом случае эффект может быть обратным. Вместо энергии вы получите раздражительность и резкую утрату концентрации. У водителей такое часто бывает: они думают, что с помощью кофеина получат энергию, а после употребления почти сразу засыпают. Сергей Обложко

Если человек ощущает крайнюю степень усталости, то ему нужно поспать, а не пить кофе в больших объемах – в противном случае можно в прямом смысле слова свалиться с ног, заключил врач.