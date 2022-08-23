Пять лет отчим насиловал падчерицу в ВКО

Отчим пять лет насиловал падчерицу в Восточном Казахстане, а жену избивал до потери сознания. Правда вскрылась после того, как маму девочки после очередных побоев увезли в больницу, сообщает Zakon.kz.

Женщина с 2016-го года живет, словно в аду. Вместо радости и счастья кольцо на пальце принесло невыносимые страдания. Муж избивал ее с самого первого дня брака, сообщает телеканал «Астана».

Зимой после очередных побоев жертву без сознания отвезли в больницу. Тогда 13-летняя дочь рассказала, что отчим все эти годы насиловал ее и угрожал расправой.

Именно тогда моя дочь рассказала бабушке и тете о том, что начиная с 8 лет, в течение пяти лет, отчим постоянно совершал развратные действия сексуально-насильственного характера, при этом угрожал расправой со мной и с ней, если скажет кому-то. Поэтому она и молчала. мама пострадавшей

По словам матери, дочь даже пыталась свести счеты с жизнью. Узнав правду, родные подали заявление в полицию. Там девочка подробно раскрыла детали домогательства отчима. Однако, подозреваемый все еще на свободе, говорят родные.

Этот отчим даже не признан подозреваемым. Ходит, смеется мне и дочери в лицо, говорит, что не докажешь, ссылаясь на то, что у него есть знакомые. мама пострадавшей

Доказать насилие должна экспертиза, говорит адвокат семьи Айман Умарова. И не важно, сколько прошло времени. Также Умарова рассказала, что правозащитников пытались подкупить.

Это не обязательно должна быть где-то трещина, или еще что-то. Помимо этого еще есть ряд других экспертиз. У нас есть доказательства, когда предлагали подкуп представителя потерпевшей стороны, подкуп адвоката, у нас еще есть иные доказательства. Несмотря на это, они пытаются это дело замять. адвокат Айман Умарова

В полиции же говорят, что ведётся следствие, и пока оснований на задержание отчима нет.

Проводятся необходимые следственные действия, направленные на обеспечение всесторонности, полноты и объективности исследования обстоятельств дела, в т.ч. и по закреплению доказательств. В соответствии со статьей 99 УПК РК «участники уголовного процесса имеют право обратиться к лицу, осуществляющему досудебное расследование, с ходатайствами о производстве процессуальных действий или принятии процессуальных решений». ДП ВКО

Родные девочки и правозащитники считают, что дело должна взять на контроль Генеральная прокуратура.