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Риск дефицита картошки и молока из-за жары появился во Франции

Франция жара дефицит продуктов Фото: Zakon.kz
Из-за продолжительной жары производство в нескольких сельскохозяйственных отраслях оказалось под угрозой. В связи с этим производители опасаются, что не смогут удовлетворить спрос, сообщает Zakon.kz.

Франция рискует столкнуться с дефицитом картофеля, меда и молока из-за засухи, сообщает Lenta.ru.

В частности, председатель национальной федерации производителей молока (FNPL) Тьерри Рокфей заявил о снижении надоев на 20%. Он объяснил, что причина этого в том числе вызвана малой подвижностью животных, которые во время жары предпочитают укрываться в тени.

В Национальном союзе картофелеводов (UNPT) также отметили, что 2022 год будет одним из худшим по урожайности за последние более чем 20 лет. Кроме того, уже пострадавшие в 2021 году от летних дождей и холодов пчеловодческие хозяйства могут оказаться под угрозой экономического краха после летних засух.

Эксперты также предупреждают, что нехватка некоторых продуктов приведет к росту цен на них.

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