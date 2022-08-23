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Психологи дали рекомендации для подготовки ребенка к школе

школа Фото: Zakon.kz
Психолог Елена Болдырева порекомендовала родителям не осуждать нежелание школьника идти на занятия, а посочувствовать ему, передает Zakon.kz.

Специалист отметила, что разговор лучше начать словами: «Было бы здорово, если бы каникулы длились подольше». Как уточнила «Известиям» эксперт, разговорить ребенка стоит еще и потому, что причиной тому могут быть серьезные проблемы, такие как плохие отношения с одноклассниками или учителем.

Также она посоветовала собрать фотографии с каникул, чтобы потом восстанавливать энергию за счет приятных воспоминаний.

В свою очередь, психолог АНО «Родительский центр «Подсолнух» Елена Петрусенко предложила сконцентрировать внимание на школьной атмосфере, а не на том, чтобы вспомнить пройденное по учебникам.

Родитель должен донести, что готов помогать ребенку, – сказала эксперт.

Между тем психолог Яна Власова считает, что родителям нужно выключать панику внутри себя: они зачастую переживают за школу больше, чем дети, и у тех включается защитная реакция.

Кроме того, психологи подсказали, что настроить на хорошее начало нового учебного года помогут обновление рабочего пространства школьника, совместные покупки с правом выбора ребенком одежды или рюкзака, а для старшеклассников – правильная мотивация и настрой на перспективы.

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