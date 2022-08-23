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Елена Рыбакина опубликовала видео с тренировки и восхитила поклонников

турнир Фото: Instagram/lenarybakina
Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина провела первую тренировку на кортах Нью-Йорка. Сейчас у спортсменки проходит подготовка к открытому чемпионату США по теннису. Под видеороликом в ее Instagram было много комментариев от подписчиков, передает Zakon.kz.

  • Красивая, вдохновляющая девушка!

  • Желаю удачи, Елена.

  • Молодец, Елена! Желаем новых побед для тебя и Казахстана.

  • Мы тебя любим, спасибо за победу.

После успешного выступления на Уимблдоне Рыбакина успела принять участие в других турнирах, где и одержала победу, и потерпела поражение.

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Рыбакина Елена
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