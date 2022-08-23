Елена Рыбакина опубликовала видео с тренировки и восхитила поклонников
Фото: Instagram/lenarybakina
Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина провела первую тренировку на кортах Нью-Йорка. Сейчас у спортсменки проходит подготовка к открытому чемпионату США по теннису. Под видеороликом в ее Instagram было много комментариев от подписчиков, передает Zakon.kz.
Красивая, вдохновляющая девушка!
Желаю удачи, Елена.
Молодец, Елена! Желаем новых побед для тебя и Казахстана.
Мы тебя любим, спасибо за победу.
После успешного выступления на Уимблдоне Рыбакина успела принять участие в других турнирах, где и одержала победу, и потерпела поражение.
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