Денис Евсеев начал выступление с победы на открытом чемпионате Бангкока

Алматинский теннисист Денис Евсеев прошел во второй круг одиночного разряда на Челленджере Bangkok Open 1 с призовым фондом более 37 тыс. долларов, сообщает Zakon.kz.

Алматинец в матче первого раунда данных состязаний не имел особых проблем и победил досрочно, так как его соперник Ю Ксю Хсу из Тайваня при счете 2:1 в первом сете отказался от дальнейшей борьбы.

К сожалению, другой казахстанский теннисист Бейбит Жукаев не смог преодолеть стартовый круг на этом турнире. Актауский спортсмен проиграл представителю Австралии Омару Ясика — 6:4, 3:6, 3:6.

24 августа Денис Евсеев, Бейбит Жукаев и Григорий Ломакин начнут свои выступления в парном разряде.

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