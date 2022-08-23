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«Байтерек» и Сбер подписали сделку по купле-продаже дочернего банка в Казахстане

«Байтерек» и Сбер подписали сделку по купле-продаже дочернего банка в Казахстане Фото: unsplash
Национальный управляющий холдинг «Байтерек» и Группа Сбербанк подписали сделку купли-продажи всего пакета акций Сбера в Сбербанк Казахстан (ДБ АО «Сбербанк»), передает Zakon.kz.
Сбербанк принял решение о выходе с казахстанского рынка, руководствуясь текущей геополитической обстановкой и действуя в интересах клиентов дочернего банка.Пресс-служба АО «НУХ «Байтерек»

Отмечается, что Сбербанк Казахстан имеет достаточный запас ликвидности, высококачественный кредитный портфель и на протяжении многих лет является одним из ключевых участников финансового рынка Казахстана.

Принимая решение о приобретении Сбербанка Казахстан, холдинг «Байтерек» оценил его высокую значимость для финансовой системы страны. Современная инфраструктура и технологии, которыми владеет банк, позволят в короткие сроки вернуть банк к полноценной работе и начать финансирование реального сектора экономики Казахстана.Пресс-служба АО «НУХ «Байтерек»

В нацхолдинге отметили, что банк продолжит выполнять все свои обязательства перед клиентами. Все условия по банковским продуктам для действующих клиентов останутся неизменными.

Сделка позволит банку возобновить в полном объеме активные операции, привлечение депозитов и проведение платежей, а также продолжить развитие продуктов и услуг для населения и бизнеса. Профессиональная команда сотрудников Сбербанка Казахстан, накопившая большой опыт более чем за 15 лет взаимодействия с клиентами на рынке Казахстана, продолжит свою работу.Пресс-служба АО «НУХ «Байтерек»

Стороны планируют закрыть сделку в ближайшее время.

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