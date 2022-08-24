Казахстан подарит азербайджанцам центр творчества мирового уровня

Центр творчества имени казахского композитора Курмангазы появится в азербайджанском городе Физули.

Образовательный объект мирового уровня, который будет построен в качестве подарка от нашей страны, станет символом братства двух народов. Об этом стало известно в ходе официального визита Касым-Жомарта Токаева в Азербайджан.

Мы видим, как динамично развивается Карабах. Благодаря вашим личным усилиям, Ильхам Гейдароглы, в ближайшем будущем этот регион превратится в процветающий край. Казахстан со своей стороны готов внести посильный вклад в благородное дело. Сегодня состоялась презентация нашего дара от имени казахского народа – в конце следующего года будет построена школа искусств имени Курмангазы. Касым-Жомарт Токаев

В свою очередь президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил благодарность Касым-Жомарту Токаеву «за эту инициативу, которая была выдвинута пару месяцев назад».

И мы уже видим такое оперативное решение вопроса. Конечно, благодарен и компании. Уже утвержден генплан строительства города Физули, в скором времени начнется строительство первого жилого фонда, и к этому времени, когда центр творчества будет готов, мы планируем переселить туда первых физулинцев. Ильхам Алиев

Проект центра по поручению президента Казахстана разработала отечественная компания BI Group. Она выступает главным застройщиком объекта. По данным девелопера, в строительстве будут применены самые передовые технологии и опыт, наработанный холдингом годами. Компания обладает высоким уровнем профессиональных компетенций в части современных инжиниринговых решений и реализации образовательных проектов.

Мы горды тем, что станем причастными к воссозданию города Физули. По поручению президента нашей страны здесь будет построен центр творчества для детей, названный в честь великого казахского композитора Курмангазы. Выбор этого выдающегося кюйши не случаен, именно его легендарные произведения стали достоянием всего тюркского мира. Мы верим, что новый образовательный объект станет стартовой площадкой для тысяч талантливых ребят Физули. Глава холдинга BI Group Айдын Рахимбаев

Фото: akorda.kz

Центр площадью более 3 тыс. га сможет принять одновременно 600 детей. Здесь будут созданы все условия для занятия творчеством, спортом и наукой. Особое внимание отведут IT-разработкам и национальной культуре Азербайджана, в том числе искусству ковроткачества. Сам комплекс оснастят современным оборудованием.