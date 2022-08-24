У предприятия забрали в собственность государства 60 тыс. га неиспользуемых пастбищ

В ходе проведенного Департаментом по противодействию коррупции по Жамбылской области антикоррупционного мониторинга установлен факт неиспользования крупного земельного участка сельскохозяйственного назначения, сообщает Zakon.kz.

Решением акимата Сарысуского района от 18 июля 2006 года ТОО «БН Экотехнология» было передано во временное пользование сроком на 49 лет 60 000 га пастбищных угодий, что составляет 10,2% от всех пастбищных угодий района.

Однако регистрация поголовья скота по сегодняшний день ТОО «БН Экотехнология» не проводилась, следовательно, пастбищные угодья не использовались по целевому назначению. Пресс-служба антикоррупционной службы

На основании письма Департамента акиму Жамбылской области от 28 июля о принятии мер по принудительному изъятию земель у землепользователя, 19 августа текущего года акиматом Сарысуского района государству возвращено 60 000 га земли.

Кадастровая оценочная стоимость участка – 336 миллионов тенге.