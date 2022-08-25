Лягушки, кошки и кроты: приметы погоды на 25 августа

25 августа в православных церквях вспоминают мучеников Аникиту и Фотия, которые приходились друг другу дядей и племянником. В народе в этот день сформировалось немало примет, передает Zakon.kz.

Главные традиции 25 августа – уборка нежилых помещений, обряд изгнания нечистой силы вересковым веником и озимые посевы.

В народе этот день был связан с уборкой нежилых помещений, расположенных над хлевом. Такие места именовали поветями (поветка, поветье). Отсюда и название праздника.

«Фотя Поветенный хозяину покоя не дает – на поветь зовет», – говорили мужики.

По их убеждению, нельзя было допустить, чтобы «на поветях черт ногу переломил». Обряд изгнания в этих местах нечистой силы проводили с помощью верескового веника, которым подметали пол.

Существовало поверье, что 25 августа домовой любит проказничать в помещениях под навесом на крестьянском дворе. Хозяева окуривали их ладаном и кропили святой водой. На чердак в этот день старались не ходить, чтобы не потревожить домового.

Крестьяне занимались посевом озимых, приводили в порядок хозяйственные помещения. Оборудование, которое использовали для летних полевых работ, – летнюю упряжь, соху, борону – ремонтировали и прятали до следующего года. К слову, считалось, что следующая неделя будет неблагоприятной для посева хлеба: из помола получится "червивая" мука с мошками, которых невозможно будет вывести.

Девушке, желающей поскорее выйти замуж, в этот день нужно сходить в церковь и помолиться святым. А чтобы во сне узнать, кто будет ее супругом, под подушку вечером положить белый носовой платок. Кто приснится ночью – тот и суженым станет.

С 25 августа по 10 сентября возможны первые ранние заморозки, поэтому из сундуков доставали теплую одежду. Помещения для скота тоже утепляли: конопатили щели, выстилали пол соломой.

Приметы погоды

Ранний иней и утром на траве изморозь – к богатому урожаю озимых в следующем году.

День выдался пасмурным и дождливым – ясных теплых дней ранней осенью будет мало.

Ясная и теплая погода – к хорошему урожаю белых грибов.

Курительная трубка трещит при курении – перед дождем.

Если даже при отсутствии дождя в воздухе ощущается сырость как днем, так и ночью, ждите затяжного ненастья.

Много росы – к ясной погоде.

Кошка старательно моет шерсть на голове – будет тепло и солнечно.

Лягушки громко квакают – к дождю.

Петухи теряют перья в это время — к затяжной осени.

Крот из норы вышел – к затяжному ненастью.