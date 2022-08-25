Как защитят частных инвесторов в Казахстане

В рамках принятых в июле текущего года законодательных изменений вводится требование для казахстанских брокеров об оценке квалификации и инвестиционного профиля клиента – физического лица перед покупкой им финансовых инструментов. Цель – защита инвесторов.

В Казахстане возросли темпы прироста базы инвесторов, их число на 1 июля 2022 года достигло 367 тыс. человек.

Так, клиенты брокеров, признанные квалифицированными, смогут приобретать любые финансовые инструменты, в том числе высокорискованные.

Физические лица, не являющиеся квалифицированными инвесторами, смогут приобретать консервативные финансовые инструменты с минимальным уровнем рисков.

Квалификация инвестора будет определяться по наличию ряда критериев: соответствующее образование;

профессиональные сертификаты;

опыт работы на фондовом рынке (количество сделок за последний год не менее 50);

финансовые активы (на сумму не менее 8,5 тыс. МРП).

В случае, если инвестор не соответствует этим критериям, он вправе пройти тестирование по оценке уровня квалификации.

При положительном результате тестирования инвестор также будет признаваться квалифицированным и сможет покупать любые финансовые инструменты. В случае отрицательного результата инвестор сможет покупать лишь консервативные финансовые инструменты.

В качестве дополнительной меры по усилению защиты прав инвесторов на фондовом рынке в периметр регулирования введены субъекты, оказывающие услуги инвестиционного консультирования. Такие услуги могут оказывать только лицензируемые брокеры и дилеры.

Под инвестиционным консультированием понимаются услуги по предоставлению индивидуальным инвесторам инвестиционных рекомендаций по заключению сделок с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами.

Предоставлять рекомендации клиентам вправе только работник брокера / управляющего инвестиционным портфелем, соответствующий квалификационным требованиям. Детальные требования будут установлены на уровне нормативного правового акта агентства и включают наличие профессионального опыта и сертификацию.

Брокеры и дилеры будут нести ответственность за качество рекомендаций, предоставляемых своим клиентам, в рамках оказания услуг по инвестиционному консультированию.

В свою очередь, инвесторы смогут в судебном порядке потребовать возмещения ущерба, полученного в результате недобросовестного инвестиционного консультирования.

Кроме того, для обеспечения справедливого ценообразования и укрепления доверия со стороны инвесторов расширяются признаки манипулирования и недобросовестного поведения на фондовом рынке.

На предмет манипулирования будет проводиться мониторинг не только самих сделок с ценными бумагами, но и поданных заявок на заключение сделок, а также фактов распространения недостоверной информации, повлиявшей на стоимость ценных бумаг.

Для реализации этих мер в рамках правил признания сделок как совершенных в целях манипулирования к критериям манипулирования будут отнесены: объявление заявок на заключение сделок с ценными бумагами существенно выше или ниже предыдущих заявок по данным ценным бумагам с дальнейшим их отзывом до заключения сделки;

объявление необоснованно, с точки зрения экономического смысла, большого количества заявок на незначительные объемы, направленное на создание видимости активных торгов;

распространение через СМИ недостоверных или вводящих в заблуждение сведений о ценных бумагах или сделках с ними, их эмитентах, в результате которого цена, спрос, предложение или объем торгов ценными бумагами существенно отклонились.

Конкретные параметры и условия мониторинга и анализа действий субъектов, как совершенных в целях манипулирования, будут определяться правилами фондовой биржи. Ею также ведется активная работа по внедрению новой мониторинговой информационной системы (SCILA).