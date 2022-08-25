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Схемы движения трех автобусных маршрутов изменят в Алматы

Автобус Фото: Zakon.kz
Изменения коснутся городских автобусов №132, №2 и №48, передает Zakon.kz.

Как сообщает аlmaty.tv со ссылкой на Транспортный холдинг Алматы, по просьбам жителей с 26 августа будет продлен маршрут №132.

Теперь после ул. Кокорай автобусы продолжат движение по пр. Рыскулова до ул. Емцова – пр. Райымбека – ул. Розыбакиева – ул. Толе би – ул. Брусиловского – пр. Абая до станции метро «Сайран».

В обратном направлении автобусы будут ехать по пр. Абая до ул. Тлендиева – ул. Толе би – ул. Розыбакиева – пр. Райымбека до ул. Крылова, где будут разворачиваться и ехать по пр. Райымбека до ул. Немировича-Данченко – пр. Рыскулова, далее по схеме.

Кроме того, в связи с окончанием строительно-монтажных работ по ул. Кажымукана, с 26 августа маршруты №2 и №48 будут курсировать по постоянным схемам движения.

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